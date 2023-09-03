https://sputnikarabic.ae/20230903/رئيس-برلمان-القرم-القوات-الأوكرانية-لن-تحقق-أهداف-الهجوم-المضاد-1080651122.html

رئيس برلمان القرم: القوات الأوكرانية لن تحقق أهداف الهجوم المضاد

رئيس برلمان القرم: القوات الأوكرانية لن تحقق أهداف الهجوم المضاد

أعلن رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، إن القوات الأوكرانية لن تكون قادرة على تحقيق أهداف الهجوم المضاد وقطع الممر البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T09:20+0000

2023-09-03T09:20+0000

2023-09-03T09:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال كونستانتينوف لوكالة "سبوتنيك" حول رؤيته لمخطط نظام كييف قطع الممر البري إلى القرم، إنه على قناعة أن الأوكرانيين "يحاولون بذل كل ما في وسعهم لقطع الممرات إلى القرم وتعقيد حياتنا، لكنهم لن ينجحوا"، مضيفا بالقول إنه "دائما يكون الشعب الروسي أكثر ذكاءً في فترات الاختبار، وستنقلب استراتيجية كييف عليها".ويرى كونستانتينوف أن أوكرانيا بوصفها "جزءا من الاستراتيجية الأمريكية بحاجة على الأقل إلى أي نوع من النصر، يبرر الأموال التي استثمرتها واشنطن فيها".وأشار رئيس البرلمان إلى أن "سكان القرم معتادون بالفعل على تصرفات نظام كييف الغريبة".وأوضح أن نظام كييف "لديه هدف واحد وهو تحقيق أي انتصار يمكن تضخيمه وتحويله إلى نجاح مذهل"، مضيفًا أنهم "سيزعمون أن القرية التي يحرزون فيها انتصارًا بلد بأكمله"، من أجل إقناع قيادتهم بضرورة مواصلة "الأعمال العسكرية"، فإن استمرارها "أمر حيوي بالنسبة لهم".وقال رئيس البرلمان إن "الأمريكيين لديهم استراتيجية مختلفة، إذ إنهم بحاجة إلى إلحاق الضرر بروسيا قدر الإمكان، وإطالة أمد الصراع، الأمر الذي يرون أنه سيؤدي إلى إنهاك بلادنا".وصرح كونستانتينوف بأن الوضع فيما يتعلق بلوجستيات النقل في شبه جزيرة القرم مستقر، بفضل التنظيم الكفء لعمل نقاط التفتيش على جسر القرم والاهتمام المتزايد بالطرق البديلة.يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم عدة مرات هذه السنة، حيث تم إسقاط صاروخين أطلقا من منظومة "إس 200" في 12 آب/ أغسطس دون إصابتهما للهدف، وقبل ذلك تم استهداف الجسر بزورقين مسيرين في 17 تموز/ يوليو، ما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر.وبدأت كييف، بعد فشل هجومها المضاد، بالتركيز أكثر على اتباع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، ومحاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة؛ إضافة إلى مهاجمة جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.

https://sputnikarabic.ae/20230901/أجور-تصل-إلى-2000-دولار-يوميا-كم-يكسب-المرتزقة-من-القتال-في-أوكرانيا؟-1080619667.html

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