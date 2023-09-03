https://sputnikarabic.ae/20230903/صحيفة-تكشف-الأهداف-الرئيسية-لهجمات-كييف-بالطائرات-المسيرة-على-روسيا-1080650010.html
صحيفة تكشف الأهداف الرئيسية لهجمات كييف بالطائرات المسيرة على روسيا
صحيفة تكشف الأهداف الرئيسية لهجمات كييف بالطائرات المسيرة على روسيا
كشفت وسائل إعلام ايطالية عن مغزى الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا بالطائرات المسيرة على روسيا، وذلك بهدف تصعيد الصراع وجذب دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T07:44+0000
2023-09-03T07:44+0000
2023-09-03T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية أن "الهجمات والضربات الأوكرانية على روسيا تهدف لغرضين، الأول جعل الروس يشعرون بأنهم معرضون للخطر، والثاني استفزاز موسكو ودفعها إلى التصعيد الذي سيؤدي إلى مشاركة التحالف في الصراع".ويشير المقال إلى أن نظام كييف يحاول استفزاز روسيا بهدف إقحام حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأن كييف تدرك عدم قدرتها على الانتصار على موسكو. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الصحيفة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إنه لا يريد مهاجمة الأراضي الروسية، لأنه سيُترك حينها دون دعم الحلفاء، لكنه يفعل العكس تمامًا.ووفقا للصحيفة، خلال هجمات بالطائرات المسيرة على روسيا، يوفر الناتو معلومات استخباراتية فقط.وخلص الصحيفة إلى القول إن الطائرات المسيرة التي تستخدمها كييف يتم تصنيعها في أوكرانيا، ولكن بدعم من العديد من الدول الحليفة.
https://sputnikarabic.ae/20230901/أوكرانيا-ترغب-أن-تكون-51-دولة-ضامنة-رئيسية-لأمنها-1080619247.html
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روسيا
صحيفة تكشف الأهداف الرئيسية لهجمات كييف بالطائرات المسيرة على روسيا
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كشفت وسائل إعلام ايطالية عن مغزى الهجمات التي تقوم بها أوكرانيا بالطائرات المسيرة على روسيا، وذلك بهدف تصعيد الصراع وجذب دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى الحرب مع موسكو.
وذكرت
صحيفة "إيل سوسيدياريو" الإيطالية أن "الهجمات والضربات الأوكرانية على روسيا تهدف لغرضين، الأول جعل الروس يشعرون بأنهم معرضون للخطر، والثاني استفزاز موسكو ودفعها إلى التصعيد الذي سيؤدي إلى مشاركة التحالف في الصراع".
ويشير المقال إلى أن نظام كييف يحاول استفزاز روسيا بهدف إقحام حلف شمال الأطلسي "الناتو" لأن كييف تدرك عدم قدرتها على الانتصار على موسكو. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الصحيفة أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقول إنه لا يريد مهاجمة الأراضي الروسية، لأنه سيُترك حينها دون دعم الحلفاء، لكنه يفعل العكس تمامًا.
ووفقا للصحيفة، خلال هجمات بالطائرات المسيرة على روسيا، يوفر الناتو معلومات استخباراتية فقط.
وخلص الصحيفة إلى القول إن الطائرات المسيرة التي تستخدمها كييف يتم تصنيعها في أوكرانيا، ولكن بدعم من العديد من الدول الحليفة.