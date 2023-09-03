https://sputnikarabic.ae/20230903/ضابط-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الدفاع-الجوي-الروسي-يتفوق-على-أي-شيء-يمتلكه-الغرب-1080666083.html

ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: الدفاع الجوي الروسي يتفوق على أي شيء يمتلكه الغرب

ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: الدفاع الجوي الروسي يتفوق على أي شيء يمتلكه الغرب

أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن مقاتلات الناتو المنقولة إلى أوكرانيا لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بسبب ضعفها أمام... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T19:32+0000

2023-09-03T19:32+0000

2023-09-03T19:32+0000

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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "حتى لو كان لديهم الآلاف من طائرات "إف-16"، من سيقودها؟ لا يمكنهم العثور على طيارين مناسبين بطريقة سحرية. في منطقة العمليات يحتاجون إلى مقاومة أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا، سيتم إسقاط المقاتلات ببساطة".وتابع جونسون أنه مقتنع بأنه سيكون ذلك درسا قاسيا لدول الناتو. وصرّح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز "إف - 16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا"، وأكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها".أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن "أوكرانيا لا تملك، في هذه المرحلة، البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز"إف - 16".

https://sputnikarabic.ae/20230831/صحيفة-تكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-التي-ترغب-بها-كييف-1080584473.html

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