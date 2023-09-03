عربي
https://sputnikarabic.ae/20230903/ضابط-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-الدفاع-الجوي-الروسي-يتفوق-على-أي-شيء-يمتلكه-الغرب-1080666083.html
ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: الدفاع الجوي الروسي يتفوق على أي شيء يمتلكه الغرب
ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: الدفاع الجوي الروسي يتفوق على أي شيء يمتلكه الغرب
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن مقاتلات الناتو المنقولة إلى أوكرانيا لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بسبب ضعفها أمام... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T19:32+0000
2023-09-03T19:32+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_f47cc885af0ee402c122192c244ae6c0.jpg
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "حتى لو كان لديهم الآلاف من طائرات "إف-16"، من سيقودها؟ لا يمكنهم العثور على طيارين مناسبين بطريقة سحرية. في منطقة العمليات يحتاجون إلى مقاومة أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا، سيتم إسقاط المقاتلات ببساطة".وتابع جونسون أنه مقتنع بأنه سيكون ذلك درسا قاسيا لدول الناتو. وصرّح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز "إف - 16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا"، وأكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها".أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن "أوكرانيا لا تملك، في هذه المرحلة، البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز"إف - 16".
https://sputnikarabic.ae/20230831/صحيفة-تكشف-مصير-مقاتلات-إف-16-التي-ترغب-بها-كييف-1080584473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103707/86/1037078630_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_eba4c48328b6998077eb9c67b58283d2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

ضابط لدى الاستخبارات الأمريكية: الدفاع الجوي الروسي يتفوق على أي شيء يمتلكه الغرب

19:32 GMT 03.09.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، لاري جونسون، بأن مقاتلات الناتو المنقولة إلى أوكرانيا لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية بسبب ضعفها أمام أنظمة الدفاع الجوي الروسية.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Dialogue Works" على "يوتيوب": "حتى لو كان لديهم الآلاف من طائرات "إف-16"، من سيقودها؟ لا يمكنهم العثور على طيارين مناسبين بطريقة سحرية. في منطقة العمليات يحتاجون إلى مقاومة أحد أنظمة الدفاع الجوي الأكثر تقدمًا، سيتم إسقاط المقاتلات ببساطة".
وأوضح جونسون أنه تم تحذير زيلينسكي أيضًا من أنه حتى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية الأكثر تقدمًا من طراز "إف 35" لن تكون قادرة على تجاوز الدفاعات الجوية الروسية.
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تكشف مصير مقاتلات "إف-16" التي تريدها كييف
31 أغسطس, 12:59 GMT
وتابع جونسون أنه مقتنع بأنه سيكون ذلك درسا قاسيا لدول الناتو.
وختم جونسون أن الدفاع الجوي الروسي يتفوق على كل ما يمتلكه الغرب، وأن جميع تقنيات التخفي المزعومة لدينا معرضة للخطر.
وصرّح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، في وقت سابق، لـ"سبوتنيك"، أن "واشنطن قررت الموافقة على تسليم مقاتلات أمريكية من الجيل الرابع طراز "إف - 16" إلى كييف من الدنمارك وهولندا"، وأكّد البيت الأبيض أن "أوكرانيا ستتسلم طائرات مقاتلة من دول ثالثة بعد الانتهاء من تدريب طياريها".
أعلن المتحدث باسم "البنتاغون"، باتريك رايدر، أن "أوكرانيا لا تملك، في هذه المرحلة، البنية التحتية اللازمة لاستضافة الجيل الرابع من الطائرات المقاتلة من طراز"إف - 16".

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала