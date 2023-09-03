https://sputnikarabic.ae/20230903/عبد-اللهيان-نخطط-لرفع-التبادل-التجاري-مع-تركيا-إلى-30-مليار-يورو-1080662778.html

عبد اللهيان: نخطط لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار يورو

عبد اللهيان: نخطط لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 30 مليار يورو

عقد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، بالعاصمة طهران، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، وأجرى معه لقاء موسعا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T15:21+0000

2023-09-03T15:21+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأحد، عن عبد اللهيان، أن إيران وتركيا وضعتا هدفا مشتركا يتمثل في رفع مستوى التبادل التجاري الثنائي بينهما، وصولا إلى 30 مليار يورو.وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأنه أجرى مباحثات مكثفة مع هاكان فيدان تتعلق بكافة المجالات، خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ الخطة الشاملة للتعاون بين طهران وأنقرة، والتي كانت قد وُقعت خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قبل عدة أشهر إلى طهران.وقال عبد اللهيان:وبحث الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا"، فيما تعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا، منوها إلى أن تركيا حاليا هي الشريك التجاري الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، لنظيره التركي، هاكان فيدان، عن استعداد طهران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا.وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتوجه تركيا وإيران بشكل دوري ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران، واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230903/وزير-الخارجية-التركي-يصل-إلى-إيران-في-أول-زيارة-له-1080654195.html

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