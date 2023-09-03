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https://sputnikarabic.ae/20230903/لاعب-فرنسي-يغادر-روسيا-دون-موافقة-فريقه-لينضم-إلى-ناد-آخر-1080651657.html
لاعب فرنسي يغادر روسيا دون موافقة فريقه لينضم إلى ناد آخر
لاعب فرنسي يغادر روسيا دون موافقة فريقه لينضم إلى ناد آخر
أعلن فريق لوكوموتيف موسكو الروسي أن لاعبه الفرنسي، ويلسون إيزيدور، غادر البلاد دون موافقة إدارة النادي وعاد إلى فرنسا ليخضع لفحص طبي في إحدى الفرق الفرنسية. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T09:46+0000
2023-09-03T09:46+0000
روسيا
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وجاء في بيان الفريق الروسي أنه بعد مباراة الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لفريقه ضد سوتشي، عاد لاعب كرة القدم الفرنسي ويلسون إيزيدور، بالاتفاق مع إدارة النادي، إلى موسكو، بحيث أنه في حالة تلقي عرض يناسب كلا من الناديين سيقدم على مغادرة الفريق والبلاد".وأضاف البيان: "كان هناك لاعب يريد الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، لكن قبل الاتفاق قام اللاعب من دون موافقة وإخطار الإدارة بمغادرة أراضي روسيا وذهب إلى فرنسا".
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روسيا
روسيا

لاعب فرنسي يغادر روسيا دون موافقة فريقه لينضم إلى ناد آخر

09:46 GMT 03.09.2023
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBANإحدى مباريات الدوري الروسي لكرة القدم - ملعب لوكوموتيف
إحدى مباريات الدوري الروسي لكرة القدم - ملعب لوكوموتيف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . ZAIN AL ABIDEN SHIBAN
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أعلن فريق لوكوموتيف موسكو الروسي أن لاعبه الفرنسي، ويلسون إيزيدور، غادر البلاد دون موافقة إدارة النادي وعاد إلى فرنسا ليخضع لفحص طبي في إحدى الفرق الفرنسية.
وجاء في بيان الفريق الروسي أنه بعد مباراة الجولة السادسة من الدوري الروسي الممتاز لفريقه ضد سوتشي، عاد لاعب كرة القدم الفرنسي ويلسون إيزيدور، بالاتفاق مع إدارة النادي، إلى موسكو، بحيث أنه في حالة تلقي عرض يناسب كلا من الناديين سيقدم على مغادرة الفريق والبلاد".
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وأضاف البيان: "كان هناك لاعب يريد الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية، لكن قبل الاتفاق قام اللاعب من دون موافقة وإخطار الإدارة بمغادرة أراضي روسيا وذهب إلى فرنسا".
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