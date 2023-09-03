https://sputnikarabic.ae/20230903/لبنان-يطالب-بتثبيت-الحدود-البرية-مع-إسرائيل-1080662507.html
لبنان يطالب بتثبيت الحدود البرية مع إسرائيل
لبنان يطالب بتثبيت الحدود البرية مع إسرائيل
أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، "عن رضا بلاده عن الصيغة النهائية لقرار تجديد مهمة قوات "اليونيفيل". 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T14:57+0000
2023-09-03T14:57+0000
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وقال بو حبيب، في حديث تليفزيوني، إن "الصيغة النهائية لقرار التجديد لليونيفيل يضمن إلى حد بعيد عدم الاحتكاك بين قوات اليونيفيل والأهالي، لكن يجب تثبيت الحدود البريّة مع إسرائيل لمنع هذا الاحتكاك كليا".وأضاف: "تحدثنا مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في هذا الأمر، ووعدنا أن يبحث مع الإسرائيليين في هذا الشأن، وعرض المساعدة في هذا الصدد".وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد قرر، الخميس الماضي، تمديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام إضافي آخر، وجاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتا وامتناع واحد عن التصويت، وفقا لمراسل "سبوتنيك".وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لأعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع حول "يونيفيل": "ندعو القيادة الموحدة إلى مواصلة تنسيق أنشطتها في منطقة العمليات مع الحكومة اللبنانية".يذكر أن بعثة "يونيفيل" تأسست في عام 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230901/إيران-تشدد-على-رفض-التدخل-الأجنبي-بالشؤون-الداخلية-لأي-بلد-خاصة-لبنان-1080610942.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان يطالب بتثبيت الحدود البرية مع إسرائيل
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، "عن رضا بلاده عن الصيغة النهائية لقرار تجديد مهمة قوات "اليونيفيل".
وقال بو حبيب، في حديث تليفزيوني
، إن "الصيغة النهائية لقرار التجديد لليونيفيل يضمن إلى حد بعيد عدم الاحتكاك بين قوات اليونيفيل والأهالي، لكن يجب تثبيت الحدود البريّة مع إسرائيل لمنع هذا الاحتكاك كليا".
وأضاف: "تحدثنا مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين في هذا الأمر، ووعدنا أن يبحث مع الإسرائيليين في هذا الشأن، وعرض المساعدة في هذا الصدد".
وكان مجلس الأمن
التابع للأمم المتحدة قد قرر، الخميس الماضي، تمديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عام إضافي آخر، وجاء التصويت النهائي بأغلبية 13 صوتا وامتناع واحد عن التصويت، وفقا لمراسل "سبوتنيك".
وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لأعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع حول "يونيفيل
": "ندعو القيادة الموحدة إلى مواصلة تنسيق أنشطتها في منطقة العمليات مع الحكومة اللبنانية".
يذكر أن بعثة "يونيفيل" تأسست في عام 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.