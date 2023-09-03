https://sputnikarabic.ae/20230903/مجلس-الأمن-الروسي-القوات-الروسية-تعاقدت-مع-280-ألف-شخص-منذ-1-يناير-1080649293.html
مجلس الأمن الروسي: قواتنا تعاقدت مع 280 ألف شخص منذ 1 يناير
مجلس الأمن الروسي: قواتنا تعاقدت مع 280 ألف شخص منذ 1 يناير
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القوات المسلحة الروسية تعاقدت مع نحو 280 ألف شخص منذ 1 كانون الثاني/ يناير الماضي. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T06:47+0000
2023-09-03T06:47+0000
2023-09-03T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميدفيديف، في كلمة خلال زيارة له إلى مقاطعة سخالين، "وفقًا لوزارة الدفاع، فمنذ 1 يناير قُبل نحو 280 ألف فرد في صفوف القوات المسلحة، بعضهم أفراد في قوة الاحتياط، والبعض الآخر متطوعون وفئات أخرى".وأضاف: "دعونا نواصل مناقشة الموضوع الأهم الذي جمعنا هذه المرة في الشرق الأقصى. إنني أجتمع مع قادة الكيانات المكونة لروسيا، مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا العمل في إعادة تزويد القوات المسلحة بالأفراد المتعاقدين".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230903/مجلس-الأمن-الروسي-اليابان-تقدم-المزيد-من-المساعدات-لنظام-كييف-وتنجر-إلى-مواجهة-عسكرية-1080649041.html
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روسيا
مجلس الأمن الروسي: قواتنا تعاقدت مع 280 ألف شخص منذ 1 يناير
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن القوات المسلحة الروسية تعاقدت مع نحو 280 ألف شخص منذ 1 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقال ميدفيديف، في كلمة خلال زيارة له إلى مقاطعة سخالين، "وفقًا لوزارة الدفاع، فمنذ 1 يناير قُبل نحو 280 ألف فرد في صفوف القوات المسلحة، بعضهم أفراد في قوة الاحتياط، والبعض الآخر متطوعون وفئات أخرى".
وأضاف: "دعونا نواصل مناقشة الموضوع الأهم الذي جمعنا هذه المرة في الشرق الأقصى. إنني أجتمع مع قادة الكيانات المكونة لروسيا، مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا العمل في إعادة تزويد القوات المسلحة بالأفراد المتعاقدين".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.