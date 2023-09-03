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https://sputnikarabic.ae/20230903/محتجون-شرقي-سوريا-يطالبون-برفع-الحصار-عن-أرتساخ-1080660147.html
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
نظم أبناء الطوائف المسيحية والعشائر العربية والكردية في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شرقي سوريا وقفة احتجاجية تحت عنوان "حصار أرتساخ- حصار ضد الانسانية"،... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T13:54+0000
2023-09-03T13:54+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن المشاركين بالوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في ساحة مطرانية الأرمن الأرثوذكس في الجزيرة في مدينة القامشلي، بحضور مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس في حلب وتوابعها، مكار أشكريان، رفعوا لافتات طالبت برفع الحصار وإنقاذ المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء في اقليم أرتساخ المحتل من اذربيجان.وأكد شيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية في كلماتهم خلال الوقفة على وحدة الأراضي الأرمينية ودعمهم للشعب الأرمني الصديق، ووقوفهم ضد محاصرتهم وتجويع أطفالهم ونسائهم، تحت أنظار المجتمع الدولي.وبيّن الارشمندريت، ليفيون يغيايان، نائب مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، لوكالة "سبوتنيك" أن الوقفة اليوم جاءت للاعتصام والتضامن مع الأهل والأخوة في أرتساخ في أرمينيا المحاصرين منذ تسعة اشهر متواصلة، حيث يعاني 120 ألف مدني من الحصار الجائر من قبل اذربيجان.وأضاف أنهم يطالبون بفك الحصار عن الشعب الأرمني في أرتساخ المحاصر من قبل أذربيجان أحفاد العثمانيين الجدد، والذين يعملون في نفس الوقت بزيادة معاناة الشعب السوري من خلال ممارسات الاحتلال التركي من قطع للمياه عن مدينة الحسكة ومحاصرة المدنيين وسرقة ثرواتهم.ولفت يغيايان إلى أن الشعب الأرمني يستنكر ويشجب الصمت العالمي وخاصة في دول الغرب ويطالب المنظمات الدولية الإنسانية أن تتدخل وترفع الحصار عن الأطفال والنساء والشيوخ لأن من حق الإنسان أن يعيش بحرية وسلام.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أذربيجان, أرمينيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أذربيجان, أرمينيا

محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"

13:54 GMT 03.09.2023
© Sputnik . Atia Al atiaمحتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن أرتساخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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حصري
نظم أبناء الطوائف المسيحية والعشائر العربية والكردية في مدينة القامشلي في محافظة الحسكة شرقي سوريا وقفة احتجاجية تحت عنوان "حصار أرتساخ- حصار ضد الانسانية"، للمطالبة برفع الحصار عن الشعب الأرمني المحاصر في أقليم أرتساخ (ناغورني ﻛﺎﺭﺍﺑﺎﺥ) من قبل الدولة الأذربيجانية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن المشاركين بالوقفة الاحتجاجية التي أقيمت في ساحة مطرانية الأرمن الأرثوذكس في الجزيرة في مدينة القامشلي، بحضور مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس في حلب وتوابعها، مكار أشكريان، رفعوا لافتات طالبت برفع الحصار وإنقاذ المدنيين من أطفال وشيوخ ونساء في اقليم أرتساخ المحتل من اذربيجان.
© Sputnik . Atia Al atiaمحتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن أرتساخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
© Sputnik . Atia Al atia
وأكد شيوخ العشائر والشخصيات الاجتماعية في كلماتهم خلال الوقفة على وحدة الأراضي الأرمينية ودعمهم للشعب الأرمني الصديق، ووقوفهم ضد محاصرتهم وتجويع أطفالهم ونسائهم، تحت أنظار المجتمع الدولي.
© Sputnik . Atia Al atiaمحتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن أرتساخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
© Sputnik . Atia Al atia
وبيّن الارشمندريت، ليفيون يغيايان، نائب مطران طائفة الأرمن الأرثوذكس، لوكالة "سبوتنيك" أن الوقفة اليوم جاءت للاعتصام والتضامن مع الأهل والأخوة في أرتساخ في أرمينيا المحاصرين منذ تسعة اشهر متواصلة، حيث يعاني 120 ألف مدني من الحصار الجائر من قبل اذربيجان.
© Sputnik . Atia Al atiaمحتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن أرتساخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
© Sputnik . Atia Al atia
وأضاف أنهم يطالبون بفك الحصار عن الشعب الأرمني في أرتساخ المحاصر من قبل أذربيجان أحفاد العثمانيين الجدد، والذين يعملون في نفس الوقت بزيادة معاناة الشعب السوري من خلال ممارسات الاحتلال التركي من قطع للمياه عن مدينة الحسكة ومحاصرة المدنيين وسرقة ثرواتهم.
© Sputnik . Atia Al atiaمحتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن أرتساخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
محتجون شرقي سوريا يطالبون برفع الحصار عن "أرتساخ"
© Sputnik . Atia Al atia
ولفت يغيايان إلى أن الشعب الأرمني يستنكر ويشجب الصمت العالمي وخاصة في دول الغرب ويطالب المنظمات الدولية الإنسانية أن تتدخل وترفع الحصار عن الأطفال والنساء والشيوخ لأن من حق الإنسان أن يعيش بحرية وسلام.
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