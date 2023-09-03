https://sputnikarabic.ae/20230903/مسؤول-إيراني-يكشف-عن-توقیع-مذكرة-تفاهم-لانطلاق-الرحلات-السياحية-إلى-مصر-الشهر-المقبل-1080651308.html

مسؤول إيراني يكشف عن توقیع مذكرة تفاهم لانطلاق الرحلات السياحية إلى مصر الشهر المقبل

مسؤول إيراني يكشف عن توقیع مذكرة تفاهم لانطلاق الرحلات السياحية إلى مصر الشهر المقبل

نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن مسؤول إيراني أنه يمكن للمواطنين الإيرانيين السفر إلى أي محافظة مصرية بداية من القاهرة إلى شرم الشيخ. 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T09:27+0000

2023-09-03T09:27+0000

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ونقلت وكالة "إيلنا"، صباح اليوم الأحد، عن حرمة الله رفيعي، رئيس جمعية خدمات السفر والسياحة الإيرانية للطيران، توقيع مذكرة تفاهم مع نشطاء السياحة في القاهرة لتسهيل سفر المواطنين الإيرانيين إلى جميع المحافظات المصرية، بدءا من الشهر المقبل.سبق أن صرح المسؤول الإيراني من قبل بأنه في البداية لم تتوفر إمكانية السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة، إذ كان مسموحا بالسفر إلى المدينة الشاطئية شرم الشيخ، ولكن يمكن من الشهر المقبل زيارة القاهرة ورؤية الأهرامات.وأوضح حرمة الله رفيعي أن وفدا إيرانيا سافر الأسبوع الماضي إلى القاهرة لتوقيع عقد ومذكرة تفاهم مع وزارة السياحة المصرية، وأنه بناء على ذلك، سيكون من الممكن زيارة الأهرامات الثلاثة والإسكندرية وغيرها من المحافظات المصرية، حيث ستكون هناك وجهات سياحية متعددة أمام المواطنين الإيرانيين.وأشار إلى أنه لا تزال هناك تحديات وعراقيل من جانب المسؤولين الحكوميين، وبالتالي قد يستغرق تنظيم هذه الرحلات بعض الوقت، وأنه سيكون من الممكن للإيرانيين السفر جوا إلى مصر خلال الشهر المقبل، مرجحا سفر نشطاء السياحة المصريين في اليوم أو اليومين التاليين إلى إيران بهدف التوصل إلى مذكرة تفاهم بشأن الأسعار وإعداد باقة السفر.ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الطرف المصري سيقوم بإصدار تأشيرات للسياح الإيرانيين اعتبارا من الشهر المقبل.ويوم الأحد الماضي، قال أمين اتحاد مكاتب خدمات السفر في خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، فرهاد دوائي، في تصريح لوكالة الطلبة الإيرانية- إيسنا، إن "شركة أطلس التجارية القابضة أبرمت مذكرة بين الاتحادات التجارية لمكاتب خدمات السفر في طهران وخراسان ومحافظة فارس مع مصر بواسطة عراقية".وأضاف دوائي أنه "بموجب هذه المذكرة تقرر أن تقوم رحلات الخطوط الجوية العراقية أو أي شركة طيران أخرى بنقل السائحين أولا إلى بغداد ومن ثم عبر الخطوط الجوية المصرية إلى شرم الشيخ"، مؤكدا أن "هذا التفاهم نص على أن تكون التأشيرة السياحية للسفر إلى مصر والحد الأقصى لمدة الإقامة في شرم الشيخ لا تتجاوز الـ 7 أيام، حيث من الممكن أن تضاف العاصمة المصرية القاهرة إلى هذا البند، غير أنه لم يتم تحديد ذلك بعد".وتابع المسؤول الإيراني: "من خلال هذا التبادل، تقرر أيضا أن يسافر السائحون من مصر إلى إيران لزيارة مشهد وشيراز وشمال البلاد وغيرها لمشاهدة المعالم السياحية والزيارة الدينية"، مشيرا إلى أنه إلى الآن لم تتقدم مصر بطلب من أجل سفر سياحها إلى إيران، ولكن هناك احتمال بنسبة 99% أن يتم تقديم هذه الطلبات اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، على حد قوله.وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في وقت سابق، إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، منوّها بأنه "قام بطرح هذا الموضوع مع قائد الثورة (المرشد الإيراني علي خامنئي) والذي رحب به أيضا".من جهته، أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.

https://sputnikarabic.ae/20230827/تفاهم-جديد-بين-مصر-وإيران-بوساطة-عراقية-1080467204.html

https://sputnikarabic.ae/20230703/ولايتي-استئناف-العلاقات-بين-إيران-ومصر-لتقوية-العالم-الإسلامي-1078674203.html

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