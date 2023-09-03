https://sputnikarabic.ae/20230903/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بسبب-الوضع-على-الجبهة-1080657977.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب الوضع على الجبهة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب الوضع على الجبهة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بسبب نقص الموارد البشرية في القوات... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T13:38+0000
2023-09-03T13:38+0000
2023-09-03T13:38+0000
روسيا
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وقال عبر صفحته على "يوتيوب": "لماذا لا يزال زيلينسكي في حالة هستيرية، لأنه لا توجد قوة بشرية وهناك خسائر فادحة".وتابع سوسكين: "أوكرانيا ليس لديها احتياطيات عسكرية، وهناك عدد قليل جدا من الرجال الأوكرانيين الذين يريدون الذهاب إلى خط المواجهة". وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-660-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1080655823.html
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روسيا
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب الوضع على الجبهة
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بسبب نقص الموارد البشرية في القوات الأوكرانية.
وقال عبر صفحته
على "يوتيوب": "لماذا لا يزال زيلينسكي في حالة هستيرية، لأنه لا توجد قوة بشرية وهناك خسائر فادحة".
وأشار إلى أن الجيش الآن يحاول إجبار الناس على الخدمة في الجيش، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.
وتابع سوسكين: "أوكرانيا ليس لديها احتياطيات عسكرية، وهناك عدد قليل جدا من الرجال الأوكرانيين الذين يريدون الذهاب إلى خط المواجهة".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.