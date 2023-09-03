عربي
https://sputnikarabic.ae/20230903/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بسبب-الوضع-على-الجبهة-1080657977.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب الوضع على الجبهة
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب الوضع على الجبهة
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بسبب نقص الموارد البشرية في القوات... 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T13:38+0000
2023-09-03T13:38+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقال عبر صفحته على "يوتيوب": "لماذا لا يزال زيلينسكي في حالة هستيرية، لأنه لا توجد قوة بشرية وهناك خسائر فادحة".وتابع سوسكين: "أوكرانيا ليس لديها احتياطيات عسكرية، وهناك عدد قليل جدا من الرجال الأوكرانيين الذين يريدون الذهاب إلى خط المواجهة". وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230903/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-نحو-660-عسكريا-أوكرانيا-خلال-الساعات-الـ24-الماضية--1080655823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب الوضع على الجبهة

13:38 GMT 03.09.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بسبب نقص الموارد البشرية في القوات الأوكرانية.
وقال عبر صفحته على "يوتيوب": "لماذا لا يزال زيلينسكي في حالة هستيرية، لأنه لا توجد قوة بشرية وهناك خسائر فادحة".
وأشار إلى أن الجيش الآن يحاول إجبار الناس على الخدمة في الجيش، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.
راجمة صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 660 عسكريا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية
12:14 GMT
وتابع سوسكين: "أوكرانيا ليس لديها احتياطيات عسكرية، وهناك عدد قليل جدا من الرجال الأوكرانيين الذين يريدون الذهاب إلى خط المواجهة".
وبدأ الهجوم المضاد الأوكراني في جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وفي اتجاهات زابوروجيه في 4 يونيو/ حزيران الماضي. ونشرت كييف ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية. وبرغم ذلك، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في أي من محاور الجبهة وتتعرض لخسائر فادحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала