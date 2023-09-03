https://sputnikarabic.ae/20230903/مستشار-لدى-البنتاغون-واشنطن-تحتاج-إلى-مخرج-من-الكوارث-العديدة-1080663587.html
مستشار لدى البنتاغون: واشنطن تحتاج إلى مخرج من الكوارث العديدة
مستشار لدى البنتاغون: واشنطن تحتاج إلى مخرج من الكوارث العديدة
دعا المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إجبار سلطات كييف على الدخول في محادثات سلام مع روسيا. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T16:16+0000
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وكتب ماكغريغور على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الآن هو وقت المفاوضات. إن واشنطن هي التي تحتاج إلى مخرج من الكوارث العديدة وليست موسكو. اصنعوا السلام أيها الحمقى!".وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق: "نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا".وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات".
https://sputnikarabic.ae/20230903/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-في-حالة-هستيرية-بسبب-الوضع-على-الجبهة-1080657977.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
مستشار لدى البنتاغون: واشنطن تحتاج إلى مخرج من الكوارث العديدة
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دعا المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إجبار سلطات كييف على الدخول في محادثات سلام مع روسيا.
وكتب ماكغريغور على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "الآن هو وقت المفاوضات. إن واشنطن هي التي تحتاج إلى مخرج من الكوارث العديدة وليست موسكو. اصنعوا السلام أيها الحمقى!".
وأشار ماكغريغور إلى أن الحرب الفاشلة في أوكرانيا وضعف الاقتصاد الأمريكي، وزيادة الجريمة وأزمة الهجرة بسبب الحدود المفتوحة، يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من البيت الأبيض.
وأشارت موسكو مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين قال فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق: "نستبعد إجراء مفاوضات "مينسك-3" مع روسيا".
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن "موسكو توصي جميع الدول التي تبدأ مبادرات سلام بشأن أوكرانيا بتشجيع كييف على المفاوضات".