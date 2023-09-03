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https://sputnikarabic.ae/20230903/مشاهد-لهطول-أمطار-غزيرة-مستمرة-في-ضواحي-المدينة-المنورة-السعودية-1080657167.html
مشاهد لهطول أمطار غزيرة مستمرة في ضواحي المدينة المنورة السعودية
مشاهد لهطول أمطار غزيرة مستمرة في ضواحي المدينة المنورة السعودية
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لسقوط أمطار غزيرة وباستمرار على ضواحي المدينة المنورة السعودية. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T13:12+0000
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وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة سريان موجة كبيرة من الأمطار تشبه السيول، في وقت أشارت الخرائط الجوية إلى توقعات بتكوين سحب ركامية، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مساء اليوم الأحد.وتشمل تلك المناطق مرتفعات شرق جازان ومنطقة عسير ومكة المكرمة والباحة وصولا لجنوب المدينة المنورة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية.
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نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
نادي الفيديو, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

مشاهد لهطول أمطار غزيرة مستمرة في ضواحي المدينة المنورة السعودية

13:12 GMT 03.09.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDهطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019
هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لسقوط أمطار غزيرة وباستمرار على ضواحي المدينة المنورة السعودية.
وأظهرت لقطات الفيديو المتداولة سريان موجة كبيرة من الأمطار تشبه السيول، في وقت أشارت الخرائط الجوية إلى توقعات بتكوين سحب ركامية، على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مساء اليوم الأحد.
وتشمل تلك المناطق مرتفعات شرق جازان ومنطقة عسير ومكة المكرمة والباحة وصولا لجنوب المدينة المنورة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية.
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