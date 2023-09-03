https://sputnikarabic.ae/20230903/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-البحرين-1080654648.html
وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين
وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، سيفتتح مقر سفارة بلاده في البحرين. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T11:50+0000
2023-09-03T11:50+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي وصل إلى البحرين في زيارة تاريخية بهدف افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة.ونقلت القناة الإسرائيلية على صفحتها الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن زيارة كوهين للبحرين، تعد الزيارة الأولى لوزير خارجية إلى إحدى الدول العربية التي وقعت "اتفاقيات إبراهام"، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.وأكدت القناة أن إيلي كوهين سيلتقي بنظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك مسؤولين بحرينيين أخرين، حيث من المفترض أن يقوم بافتتاح مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة.وكانت مملكة البحرين، قد أبلغت تل أبيب، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى المنامة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في شهر يوليو/ تموز الماضي.ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/البحرين-تؤجل-زيارة-وزير-الخارجية-الإسرائيلي-بعد-اقتحام-بن-غفير-المسجد-الأقصى-1079519048.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البحرين, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية الإسرائيلي يبدأ زيارة رسمية إلى البحرين
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، سيفتتح مقر سفارة بلاده في البحرين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي وصل إلى البحرين في زيارة تاريخية بهدف افتتاح السفارة الإسرائيلية في المنامة.
ونقلت القناة الإسرائيلية على صفحتها الرسمية عن بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية
، أن زيارة كوهين للبحرين، تعد الزيارة الأولى لوزير خارجية إلى إحدى الدول العربية التي وقعت "اتفاقيات إبراهام"، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.
وأكدت القناة أن إيلي كوهين سيلتقي بنظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك مسؤولين بحرينيين أخرين، حيث من المفترض أن يقوم بافتتاح مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة.
وكانت مملكة البحرين، قد أبلغت تل أبيب، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى المنامة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى
، في شهر يوليو/ تموز الماضي.
ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.