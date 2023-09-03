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https://sputnikarabic.ae/20230903/وزير-الخارجية-البحريني-يستقبل-نظيره-الإسرائيلي-في-مطار-البحرين-الدولي-فيديو-1080665550.html
وزير الخارجية البحريني يستقبل نظيره الإسرائيلي في مطار البحرين الدولي... فيديو
وزير الخارجية البحريني يستقبل نظيره الإسرائيلي في مطار البحرين الدولي... فيديو
وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، إلى مملكة البحرين في زيارة تستغرق يومين. 03.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-03T18:34+0000
2023-09-03T18:34+0000
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وأفادت وزارة الخارجية البحرينية، بأن "وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، والشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، كان في استقبال الوزير الإسرائيلي، والوفد المرافق له، في مطار البحرين الدولي. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت إن زيارة كوهين للبحرين، تعد الزيارة الأولى لوزير خارجية إلى إحدى الدول العربية التي وقعت "اتفاقيات إبراهام"، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.وأكدت أن إيلي كوهين سيلتقي بنظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك مسؤولين بحرينيين آخرين، حيث من المفترض أن يقوم بافتتاح مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة.وكانت مملكة البحرين، قد أبلغت تل أبيب، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى المنامة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في شهر يوليو/ تموز الماضي.ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220109/سفير-إسرائيل-لدى-البحرين-نستورد-الألومنيوم-من-المملكة-ونتعاون-في-تقنيات-المياه-1055128773.html
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البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية البحريني يستقبل نظيره الإسرائيلي في مطار البحرين الدولي... فيديو

18:34 GMT 03.09.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
 وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء اليوم الأحد، إلى مملكة البحرين في زيارة تستغرق يومين.
وأفادت وزارة الخارجية البحرينية، بأن "وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني، والشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، كان في استقبال الوزير الإسرائيلي، والوفد المرافق له، في مطار البحرين الدولي.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت إن زيارة كوهين للبحرين، تعد الزيارة الأولى لوزير خارجية إلى إحدى الدول العربية التي وقعت "اتفاقيات إبراهام"، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.
وأكدت أن إيلي كوهين سيلتقي بنظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك مسؤولين بحرينيين آخرين، حيث من المفترض أن يقوم بافتتاح مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة.
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وكانت مملكة البحرين، قد أبلغت تل أبيب، بتأجيل زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إلى المنامة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في شهر يوليو/ تموز الماضي.
ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.
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