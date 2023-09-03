https://sputnikarabic.ae/20230903/وزير-الخارجية-التركي-يصل-إلى-إيران-في-أول-زيارة-له-1080654195.html

وزير الخارجية التركي يصل إلى إيران في أول زيارة له

وزير الخارجية التركي يصل إلى إيران في أول زيارة له

التقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في العاصمة الإيرانية ‏طهران، اليوم الأحد، لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T11:22+0000

2023-09-03T11:22+0000

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وبحث الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وتعد هذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها فيدان إلى إيران، منذ تعيينه وزيرا لخارجية تركيا في شهر يونيو/ حزيران الماضي.وكان السفير الإيراني لدى تركيا، محمد حسن، أعلن في شهر يوليو/ تموز الماضي، عن خطط بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات مع تركيا.ولفت إلى أن تركيا حاليا هي الشريك التجاري الثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأعرب وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في وقت سابق، لنظيره التركي، هاكان فيدان، عن استعداد طهران لعقد لجنة اقتصادية مشتركة مع تركيا.وتجمع إيران وتركيا علاقات اقتصادية وسياسية، رغم تباين مواقفهما في عدد من الملفات، لا سيما بشأن النزاع في سوريا والعلاقات مع أذربيجان، جارة إيران.وتوجه تركيا وإيران بشكل دوري ضربات على مناطق العراق الحدودية، مبررتين ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا، وبضرورة مكافحة الأحزاب والجماعات المعارضة لسلطات طهران بالنسبة لإيران، واقتصاديا، تعتمد تركيا على النفط والغاز الإيراني، بالمقابل تعتمد إيران على الواردات من البضائع التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230609/تركيا-وإيران-تؤكدان-ضرورة-تعزيز-التعاون-العسكري-ونقل-الخبرات-بين-البلدين-1077922687.html

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