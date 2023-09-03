https://sputnikarabic.ae/20230903/وفاة-رجل-بعد-عمل-متواصل-لـ42-يوما-1080648465.html

وفاة رجل بعد عمل متواصل لـ42 يوما

وفاة رجل بعد عمل متواصل لـ42 يوما

أعلنت وسائل إعلام تايوانية عن وفاة مواطن يعمل حارس أمن في مدينة كاوشيونغ، وذلك بعد عمل متواصل لمدة 42 يوما من دون عطلة، موضحة أنه سيتم تعويض عائلته بمبلغ مالي... 03.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-03T05:52+0000

2023-09-03T05:52+0000

2023-09-03T05:52+0000

العالم

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وأظهرت وثائق المحكمة أن رجلاً بدأ العمل حارس أمن في حديقة "فورموزا وانغ براذرز" في 11 يونيو/ حزيران 2020، وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، انهار فجأة في العمل، وتوفي بعد ثلاثة أيام بسبب سكتة دماغية.ورفعت عائلة الرجل المتوفى دعوى قضائية تطالب بتعويض قدره 1.49 مليون دولار تايواني جديد (46.7 ألف دولار) بسبب عمله خلال النوبة الليلية لمدة 42 يومًا في الأسبوع، من 10:5 إلى 12 ليلا يوميا. وقال صاحب العمل إن الرجل كان عليه أن يبقى في الخدمة لمدة ساعتين فقط في اليوم عندما يقوم بجولاته في الحديقة، وبعد ذلك يمكنه الراحة، لكن القاضي قال إن كل الوقت الذي قضاه المتوفى في مكان العمل يعتبر عملاً.وينص حكم المحكمة على أن المتوفى عمل 107.5 ساعة عمل إضافية في الفترة من 27 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بينما وفقًا للقانون، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للعمل الإضافي 46 ساعة شهريًا.ووجدت المحكمة أيضًا أنه عند ملء استمارة صحية قبل بدء العمل، أخفى العامل المتوفى حقيقة إصابته بارتفاع ضغط الدم، وفي رأي القاضي، يمكن أن تكون الحالة قد ساهمت في وفاة الحارس.

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