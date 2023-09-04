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بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو
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أكبر الاقتصادات في العالم
أكبر الاقتصادات في العالم
تعرف على أكبر خمسة اقتصادات في العالم من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

أكبر الاقتصادات في العالم

11:09 GMT 04.09.2023
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تعرف على أكبر خمسة اقتصادات في العالم من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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