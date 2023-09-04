https://sputnikarabic.ae/20230904/أوكرانيا-لا-تعتزم-تقديم-أي-تنازلات-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1080704443.html
أوكرانيا لا تعتزم تقديم أي تنازلات لاستئناف "صفقة الحبوب"
أوكرانيا لا تعتزم تقديم أي تنازلات لاستئناف "صفقة الحبوب"
أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، يوم الاثنين، أن أوكرانيا لن تقدم تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T23:44+0000
2023-09-04T23:44+0000
2023-09-04T23:44+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليبا في تصريحات نقلتها صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "موقفنا عادل، لا يجب علينا أن نكون رهائن للابتزاز الروسي، عندما تخلق روسيا المشاكل ثم تدعو الجميع لحلها".وأشار كوليبا إلى أن الدبلوماسيين الأوكران تواصلوا مع الجانب التركي قبل لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي، "وشرحوا كل شيء بوضوح".ووفقًا للصحيفة، فإن كوليبا أكد أن أوكرانيا تتطلع إلى سماع ما سينقله لها المسؤولون الأتراك من سوتشي، لمعرفة كل التفاصيل، ومن ثم ستتخذ القرار المناسب.وأضاف كوليبا أن أوكرانيا ستدافع عن "جميع المواقف المبدئية"، بما في ذلك فيما يتعلق بضغوط العقوبات على روسيا.والتقى بوتين وأردوغان أمس في مدينة سوتشي الروسية، لمناقشة إمكانية استعادة العمل بصفقة الحبوب، التي توقف العمل بها في 17 تموز/الماضي، بعدما أخطرت روسيا كل من تركيا، وأوكرانيا، والأمم المتحدة، بتعليق مشاركتها في الاتفاق.وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق. وتطالب روسيا حاليا بضمانات موثوقة للوفاء بالتعهدات الواردة في الاتفاق كي يتم استئناف صفقة الحبوب.
https://sputnikarabic.ae/20230904/بوتين-يكشف-عن-شرط-روسيا-لاستئناف-صفقة-الحبوب-1080693400.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أوكرانيا لا تعتزم تقديم أي تنازلات لاستئناف "صفقة الحبوب"
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، يوم الاثنين، أن أوكرانيا لن تقدم تنازلات لاستئناف صفقة الحبوب.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كوليبا في تصريحات نقلتها صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "موقفنا عادل، لا يجب علينا أن نكون رهائن للابتزاز الروسي، عندما تخلق روسيا المشاكل ثم تدعو الجميع لحلها".
وأشار كوليبا إلى أن الدبلوماسيين الأوكران تواصلوا مع الجانب التركي قبل لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي، "وشرحوا كل شيء بوضوح".
ووفقًا للصحيفة، فإن كوليبا أكد أن أوكرانيا تتطلع إلى سماع ما سينقله لها المسؤولون الأتراك من سوتشي، لمعرفة كل التفاصيل، ومن ثم ستتخذ القرار المناسب.
وأضاف كوليبا أن أوكرانيا ستدافع عن "جميع المواقف المبدئية"، بما في ذلك فيما يتعلق بضغوط العقوبات على روسيا.
والتقى بوتين وأردوغان أمس في مدينة سوتشي الروسية، لمناقشة إمكانية استعادة العمل بصفقة الحبوب
، التي توقف العمل بها في 17 تموز/الماضي، بعدما أخطرت روسيا كل من تركيا، وأوكرانيا، والأمم المتحدة، بتعليق مشاركتها في الاتفاق.
وتعود أسباب وقف العمل بالاتفاق إلى عدم التزام الدول الغربية بالشروط التي تراعي مصالح روسيا بموجب الاتفاق. وتطالب روسيا حاليا بضمانات موثوقة للوفاء بالتعهدات الواردة في الاتفاق كي يتم استئناف صفقة الحبوب.