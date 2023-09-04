https://sputnikarabic.ae/20230904/إسرائيل-تعلن-الاتفاق-مع-البحرين-على-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-المباشرة-1080697413.html
إسرائيل تعلن الاتفاق مع البحرين على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة
إسرائيل تعلن الاتفاق مع البحرين على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة
أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع البحرين. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T15:36+0000
2023-09-04T15:36+0000
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وقال كوهين، في تصريحات خلال افتتاحه مقر السفارة الإسرائيلية في المنامة، إنه "تم الاتفاق مع المسؤولين في البحرين على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة، بالإضافة إلى اتفاقات في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار".وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين، بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.وأكّد كوهين في تصريحات لصحيفة "الأيام" البحرينية، أنه "يتطلع إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين بلاده ومملكة البحرين"، وذلك على هامش زيارته الأولى إلى المنامة.وقال كوهين: "نتطلع إلى التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة وتعميق العلاقة بين إسرائيل والبحرين".يشار إلى أن إسرائيل وقعت مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230904/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-نسعى-لاتفاقية-تجارة-حرة-مع-البحرين-1080696057.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, البحرين, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تعلن الاتفاق مع البحرين على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة
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أكّد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الاثنين، سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع البحرين.
وقال كوهين، في تصريحات خلال افتتاحه مقر السفارة الإسرائيلية في المنامة، إنه "تم الاتفاق مع المسؤولين في البحرين على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة، بالإضافة إلى اتفاقات في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار".
وافتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين
، بحضور وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني.
وأكّد كوهين في تصريحات لصحيفة
"الأيام" البحرينية، أنه "يتطلع إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين بلاده ومملكة البحرين"، وذلك على هامش زيارته الأولى إلى المنامة.
وقال كوهين: "نتطلع إلى التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة وتعميق العلاقة بين إسرائيل والبحرين".
يشار إلى أن إسرائيل وقعت مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.