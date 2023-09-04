https://sputnikarabic.ae/20230904/إسرائيل-تفتتح-سفارتها-في-البحرين-فيديو-1080693589.html
إسرائيل تفتتح سفارتها في البحرين... فيديو
إسرائيل تفتتح سفارتها في البحرين... فيديو
افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T14:31+0000
2023-09-04T14:31+0000
2023-09-04T14:31+0000
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وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه "تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني".ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء أمس الأحد، إلى مملكة البحرين في زيارة تستغرق يومين.وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قالت إن زيارة كوهين للبحرين، تعد الزيارة الأولى لوزير خارجية إلى إحدى الدول العربية التي وقعت "اتفاقيات إبراهام"، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.وأكدت أن إيلي كوهين سيلتقي بنظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك مسؤولين بحرينيين آخرين، حيث من المفترض أن يقوم بافتتاح مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة. ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230903/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-البحرين-1080654648.html
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البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
البحرين, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل تفتتح سفارتها في البحرين... فيديو
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افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية، بأنه "تم افتتاح المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في البحرين بحضور وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني".
ووصل وزير الخارجية الإسرائيلي
، إيلي كوهين، مساء أمس الأحد، إلى مملكة البحرين في زيارة تستغرق يومين.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية
، قالت إن زيارة كوهين للبحرين، تعد الزيارة الأولى لوزير خارجية إلى إحدى الدول العربية التي وقعت "اتفاقيات إبراهام"، وهي الدول التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق، دونالد ترامب.
وأكدت أن إيلي كوهين سيلتقي بنظيره البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكذلك مسؤولين بحرينيين آخرين، حيث من المفترض أن يقوم بافتتاح مقر السفارة الإسرائيلية بشكل رسمي في المنامة.
ووقعت إسرائيل مع كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، في سبتمبر/ أيلول 2020، اتفاق سلام برعاية أمريكية.