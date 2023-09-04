https://sputnikarabic.ae/20230904/إعلام-الأمم-المتحدة-قادرة-على-حل-مشكلات-التأمين-على-السفن-الروسية-1080670214.html

إعلام: الأمم المتحدة قادرة على حل مشكلات التأمين للسفن الروسية

إعلام: الأمم المتحدة قادرة على حل مشكلات التأمين للسفن الروسية

أفادت وسائل إعلام تركية، صباح اليوم الاثنين، بأن المقترحات الجديدة للأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب تتضمن حل المشكلات المتعلقة بالتأمين على سفن الشحن الروسية... 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T05:24+0000

2023-09-04T05:24+0000

2023-09-04T05:25+0000

العالم

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وذكرت قناة "خبر" التركية أن حزمة المقترحات تتضمن بنودا مثل تدخل الأمم المتحدة للتغلب على مشكلات التأمين واعتماد إجراءات لحل المشكلات التي تواجهها السفن الروسية التي تحمل منتجات الحبوب.وفي وقت سابق، أعلن الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، أن المنظمة الأممية لم تتلق ردا رسميا من الجانب الروسي على رسالة الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، التي طرح فيها مقترحات لاستئناف المبادرة.في الوقت نفسه، امتنع المسؤول الأممي عن إعطاء تنبؤات بخصوص نتائج المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقترحات بشأن استئناف صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.ومن المتوقع أنها "تلخص نتائج أفكار الأمم المتحدة السابقة التي لم تنجح".

https://sputnikarabic.ae/20230901/الأمم-المتحدة-لم-نتلق-بعد-رد-لافروف-على-مقترحات-غوتيريش-بشأن-صفقة-الحبوب-1080619406.html

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