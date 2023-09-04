https://sputnikarabic.ae/20230904/إمبراطورية-واري-علماء-يكتشفون-معبدا-أثريا-لأسلاف-الإنكا-فيديو-1080676265.html
"إمبراطورية واري"... علماء يكتشفون معبدا أثريا لأسلاف "الإنكا"... فيديو
"إمبراطورية واري"... علماء يكتشفون معبدا أثريا لأسلاف "الإنكا"... فيديو
اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعًا أثريًا يعود إلى ما قبل العصر الإسباني شمالي البيرو، يضم غرف دفن وبقايا بشرية وقرابين خزفية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T08:59+0000
2023-09-04T08:59+0000
2023-09-04T09:16+0000
علوم
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080675914_0:951:2048:2103_1920x0_80_0_0_fb14fa6885cbb688837e1e0a48a3c1e6.jpg
وقال الأستاذ في جامعة نانزان وعالم الآثار الياباني، شينيا واتانابي: "لقد اكتشفنا موقعًا أثريًا من فترة "واري" يعود تاريخه، إلى ما بين عامي 800 و1000م، في منطقة كاخاماركا، على بعد 900 كيلومتر، شمال ليما".وأوضح واتانابي لوكالة "فرانس برس"، بالقول: "إنه اكتشاف عظيم لأن علماء الآثار كانوا يبحثون عن أدلة على ثقافة "واري".كما تم العثور على مجموعة قطع أثرية تحتوي على شخصية أنثوية، وإناء احتفالي أسود من نوع "واري"، وآلتين موسيقيتين نفخيتين من السيراميك، ومثبتين نحاسيين، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وأشارت وزارة الثقافة في البيرو إلى أن "الهدف الرئيسي للبحث هو فهم النظام الاجتماعي والسياسي لثقافة "كاخاماركا"، خلال الأفق الأوسط (من عام 900 إلى 1000م) وعلاقته بثقافة "واري".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080675914_0:759:2048:2295_1920x0_80_0_0_2611bbd5df66a467a201ddd241b0fae1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, نادي الفيديو, منوعات
علوم, نادي الفيديو, منوعات
"إمبراطورية واري"... علماء يكتشفون معبدا أثريا لأسلاف "الإنكا"... فيديو
08:59 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 09:16 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
اكتشف فريق من علماء الآثار البيروفيين واليابانيين موقعًا أثريًا يعود إلى ما قبل العصر الإسباني شمالي البيرو، يضم غرف دفن وبقايا بشرية وقرابين خزفية.
وقال الأستاذ في جامعة نانزان وعالم الآثار الياباني، شينيا واتانابي: "لقد اكتشفنا موقعًا أثريًا من فترة "واري" يعود تاريخه، إلى ما بين عامي 800 و1000م، في منطقة كاخاماركا، على بعد 900 كيلومتر، شمال ليما".
وأضاف واتانابي: "تم العثور في الموقع على غرفتي دفن مع حُفر لوضع المومياوات والقرابين للأسلاف، تحتوي كل حجرة على مستويين، وكلاهما يحتوي على خمس كوات في الجدران وقرابين مثل الأصداف الرخويات، وشظايا خزفية، وطبق ثلاثي القوائم بثلاث دعامات مخروطية".
وأوضح واتانابي لوكالة "فرانس برس"
، بالقول: "إنه اكتشاف عظيم لأن علماء الآثار كانوا يبحثون عن أدلة على ثقافة "واري".
كما تم العثور على مجموعة قطع أثرية تحتوي على شخصية أنثوية، وإناء احتفالي أسود من نوع "واري"، وآلتين موسيقيتين نفخيتين من السيراميك، ومثبتين نحاسيين، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
استمرت حضارة "واري"، في الفترة ما بين القرنين السابع والثالث عشر، على الأراضي التي تُعرف حاليًا بالـ"بيرو"، ولكن بحلول عام 1100م، تم غزو شعب "واري" من قبل إمبراطورية "الإنكا "الصاعدة.
وأشارت وزارة الثقافة في البيرو إلى أن "الهدف الرئيسي للبحث هو فهم النظام الاجتماعي والسياسي لثقافة "كاخاماركا"، خلال الأفق الأوسط (من عام 900 إلى 1000م) وعلاقته بثقافة "واري".