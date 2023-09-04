https://sputnikarabic.ae/20230904/اتفاق-مصري-ليبي-على-تعزيز-التجارة-البينية-وتذليل-عقباتها-1080670779.html
اتفاق مصري ليبي على تعزيز التجارة البينية وتذليل عقباتها
اتفاق مصري ليبي على تعزيز التجارة البينية وتذليل عقباتها
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة التوصل لآليات مشتركة لحل مشكلات التجارة البينية بين مصر وليبيا. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T07:23+0000
2023-09-04T07:23+0000
2023-09-04T07:23+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/73/1045877307_0:0:3252:1830_1920x0_80_0_0_19de69b9cb198df4573441a490afbf6a.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد اتفقت مع رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أماني الوصال، على حل مشكلات التجارة البينية وإزالة العراقيل التي تواجه أصحاب الأحمال والتجار والمواطنين في منفذ "امساعد - السلوم"، حسبما نقل موقع "الوسط الليبي". ووفقا للوزارة، أكد اللقاء في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، أمس الأحد، ضرورة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين. من جانبها قالت رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية إن ليبيا أهم الشركاء التجاريين لمصر، ووعدت بأن تدرس الوزارة المصرية مسألة الإذن المسبق المفروض على بعض السلع والبضائع الليبية.
https://sputnikarabic.ae/20230817/المنطقة-اللوجستية-بين-مصر-ليبيا-ما-حجم-استفادة-البلدين-1080184117.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/73/1045877307_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_d44aeb19b4ad7d2aced4fadac0fdde3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن
اتفاق مصري ليبي على تعزيز التجارة البينية وتذليل عقباتها
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة التوصل لآليات مشتركة لحل مشكلات التجارة البينية بين مصر وليبيا.
وأوضحت الوزارة في بيان لها نشر على صفحتها على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد اتفقت مع رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أماني الوصال، على حل مشكلات التجارة البينية وإزالة العراقيل التي تواجه أصحاب الأحمال والتجار والمواطنين في منفذ "امساعد - السلوم"، حسبما نقل
موقع "الوسط الليبي".
ووفقا للوزارة، أكد اللقاء في العاصمة الإدارية الجديدة
في مصر، أمس الأحد، ضرورة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.
من جانبها قالت رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية إن ليبيا أهم الشركاء التجاريين لمصر، ووعدت بأن تدرس الوزارة المصرية مسألة الإذن المسبق المفروض على بعض السلع والبضائع الليبية.