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https://sputnikarabic.ae/20230904/اختتام-مسابقة-التزلج-على-الألواح-الخشبية-في-موسكو--1080682546.html
اختتام مسابقة التزلج على الألواح الخشبية في موسكو
اختتام مسابقة التزلج على الألواح الخشبية في موسكو
اختتمت في حديقة "غوركي" بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات مسابقة "Grand Skate Tour 2023"، التي شهدت مشاركة أكثر من ألف متزلج على الألواح الخشبية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T10:34+0000
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رياضة
روسيا
العالم
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أسدل الستار عن المسابقة، في 2 سبتمبر/أيلول، التي شارك فيها متسابقون من أكثر من 41 دولة حول العالم، وشهدت المسابقة عددا من الفعاليات الرياضية والثقافية والتعليمية.ووصل لنهائيات البطولة في فئتي الرجال والنساء متسابقون من 5 دول هي الأرجنتين، بلغاريا، البرازيل، كولومبيا وروسيا.حقق الأرجنتيني ماتياس ديل أولو، المركز الأول في فئة الرجال، وجاء خلفه البلغاري مارتن أتاناسوف ليحقق الروسي إيفون مارتينيز المركز الثالث، ولدى السيدات فازت الكولومبية ياسمين ألفاريز بالمركز الأول لتحتل الروسيتان تيمونينا ألكساندرا وستيروفا تاتيانا المركزين الثاني والثالث.وعلق الأرجنتيني ماتياس على فوزه بالبطولة قائلا: "إن الفوز ببطولتين على التوالي هو شعور لا يصدق! لقد كنت سعيدا جدا بالمشاركة في المسابقة، أظهر جميع المتسابقين مستوى لا يصدق. إن جولة التزلج الكبرى هي أكثر من مجرد منافسة بالنسبة لي، فهي أفضل فرصة للجميع للالتقاء معا من خلال التزلج والاستمتاع بضيافة موسكو".كما علقت الكولومبية ألفاريز، الفائزة من فئة السيدات، قائلة: "أنا ممتنة جدًا لـ GST 23 لإتاحة الفرصة لي للمشاركة فيها. لقد كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي أن أرى الكثير من الفتيات يمارسن رياضة التزلج ويظهرن مستوى عالٍ، وأرى فيهن الدافع لمواصلة القيام بذلك".يذكر أن موسكو استضافت فعاليات البطولة في الفترة الممتدة من من 26 أغسطس/آب ولغاية 2 سبتمبر/أيلول، في حديقة "غوركي".
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رياضة, روسيا, العالم
رياضة, روسيا, العالم

اختتام مسابقة التزلج على الألواح الخشبية في موسكو

10:34 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 10:35 GMT 04.09.2023)
© Sputnik . Алексей Куденко / الانتقال إلى بنك الصورمسابقة التزلج على الألواح في موسكو
مسابقة التزلج على الألواح في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Алексей Куденко
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اختتمت في حديقة "غوركي" بالعاصمة الروسية موسكو فعاليات مسابقة "Grand Skate Tour 2023"، التي شهدت مشاركة أكثر من ألف متزلج على الألواح الخشبية.
أسدل الستار عن المسابقة، في 2 سبتمبر/أيلول، التي شارك فيها متسابقون من أكثر من 41 دولة حول العالم، وشهدت المسابقة عددا من الفعاليات الرياضية والثقافية والتعليمية.
ووصل لنهائيات البطولة في فئتي الرجال والنساء متسابقون من 5 دول هي الأرجنتين، بلغاريا، البرازيل، كولومبيا وروسيا.
حقق الأرجنتيني ماتياس ديل أولو، المركز الأول في فئة الرجال، وجاء خلفه البلغاري مارتن أتاناسوف ليحقق الروسي إيفون مارتينيز المركز الثالث، ولدى السيدات فازت الكولومبية ياسمين ألفاريز بالمركز الأول لتحتل الروسيتان تيمونينا ألكساندرا وستيروفا تاتيانا المركزين الثاني والثالث.
وعلق الأرجنتيني ماتياس على فوزه بالبطولة قائلا: "إن الفوز ببطولتين على التوالي هو شعور لا يصدق! لقد كنت سعيدا جدا بالمشاركة في المسابقة، أظهر جميع المتسابقين مستوى لا يصدق. إن جولة التزلج الكبرى هي أكثر من مجرد منافسة بالنسبة لي، فهي أفضل فرصة للجميع للالتقاء معا من خلال التزلج والاستمتاع بضيافة موسكو".
كما علقت الكولومبية ألفاريز، الفائزة من فئة السيدات، قائلة: "أنا ممتنة جدًا لـ GST 23 لإتاحة الفرصة لي للمشاركة فيها. لقد كانت مفاجأة سارة بالنسبة لي أن أرى الكثير من الفتيات يمارسن رياضة التزلج ويظهرن مستوى عالٍ، وأرى فيهن الدافع لمواصلة القيام بذلك".
يذكر أن موسكو استضافت فعاليات البطولة في الفترة الممتدة من من 26 أغسطس/آب ولغاية 2 سبتمبر/أيلول، في حديقة "غوركي".
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