https://sputnikarabic.ae/20230904/افتتاح-معرض-ألمانيا-الدولي-للسيارات-1080689376.html

افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات

افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات

انطلق، اليوم الإثنين، معرض ألمانيا الدولي للسيارات في العاصمة البافارية ميونيخ، والذي سُيقام من 4 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023. 04.09.2023, سبوتنيك عربي

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معرض ألمانيا الدولي للسيارات هو معرض السيارات وثاني أكبر معرض للسيارات في العالم بعد معرض باريس للسيارات.ويُقام المعرض سنويًا في فرانكفورت في السنة الفردية، أما عندما تكون السنة زوجية فُيقام في هانوفر. وقبل عام 1991 كان يُقام المعرض في فرانكفورت فقط.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات والمعروضات الجديدة التي أدهشت الحضور.

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