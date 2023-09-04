افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات
عرض سيارة Renault Scenic الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عرض سيارة Renault Scenic الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
زوار يتفقدون سيارة Tesla model 3 معروضة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
زوار يتفقدون سيارة Tesla model 3 معروضة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عرض سيارة XEV Yoyo Pro الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عرض سيارة XEV Yoyo Pro الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
امرأة تلتقط صوراً لرجل يجلس في سيارة Vision Neue Klasse (الفئة الجديدة) من قبل شركة صناعة السيارات الألمانية BMW في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
امرأة تلتقط صوراً لرجل يجلس في سيارة Vision Neue Klasse (الفئة الجديدة) من قبل شركة صناعة السيارات الألمانية BMW في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
تم تصوير كشك على شكل سيارة "بورش" في موقع التنقل Open Space في ساحة فيتلسباخ في إطار معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
تم تصوير كشك على شكل سيارة "بورش" في موقع التنقل Open Space في ساحة فيتلسباخ في إطار معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عرض سيارة Volkswagen (VW) ID GTI لشركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات في المعرض الدولي للسيارات في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عرض سيارة Volkswagen (VW) ID GTI لشركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات في المعرض الدولي للسيارات في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
دمى اختبار التصادم تظهر في جناح شركة Kirchhoff Automotive في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
دمى اختبار التصادم تظهر في جناح شركة Kirchhoff Automotive في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
الكشف عن سيارة "أوبل التجريبية" خلال عرضها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
الكشف عن سيارة "أوبل التجريبية" خلال عرضها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عامل يقف بجوار نموذج لسيارة Mercedes G-Class Prototype في جناح "مرسيدس" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عامل يقف بجوار نموذج لسيارة Mercedes G-Class Prototype في جناح "مرسيدس" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
يحيط الزائرون بسيارة Volkswagen (VW) ID.7 التابعة لشركة السيارات الألمانية العملاقة "فولكس فاغن" والتي تم تقديمها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
يحيط الزائرون بسيارة Volkswagen (VW) ID.7 التابعة لشركة السيارات الألمانية العملاقة "فولكس فاغن" والتي تم تقديمها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
زوار يتفقدون سيارة Vision One-Eleven من شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
زوار يتفقدون سيارة Vision One-Eleven من شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عرض سيارة BMW I7 في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
عرض سيارة BMW I7 في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
يضع العمال اللمسات النهائية على جناح "مرسيدس" بجانب سيارات Mercedes AMG في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
يضع العمال اللمسات النهائية على جناح "مرسيدس" بجانب سيارات Mercedes AMG في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
زوار يحيطون بسيارة Mercedes E 400 e-4Matic الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
زوار يحيطون بسيارة Mercedes E 400 e-4Matic الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
قام نشطاء من منظمة السلام الأخضر البيئية بإغراق سيارات في بحيرة صغيرة في اليوم الأول من معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.
قام نشطاء من منظمة السلام الأخضر البيئية بإغراق سيارات في بحيرة صغيرة في اليوم الأول من معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.