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https://sputnikarabic.ae/20230904/افتتاح-معرض-ألمانيا-الدولي-للسيارات-1080689376.html
افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات
افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات
انطلق، اليوم الإثنين، معرض ألمانيا الدولي للسيارات في العاصمة البافارية ميونيخ، والذي سُيقام من 4 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T14:39+0000
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معرض ألمانيا الدولي للسيارات هو معرض السيارات وثاني أكبر معرض للسيارات في العالم بعد معرض باريس للسيارات.ويُقام المعرض سنويًا في فرانكفورت في السنة الفردية، أما عندما تكون السنة زوجية فُيقام في هانوفر. وقبل عام 1991 كان يُقام المعرض في فرانكفورت فقط.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات والمعروضات الجديدة التي أدهشت الحضور.
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фото, صور, أخبار ألمانيا
фото, صور, أخبار ألمانيا

افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات

14:39 GMT 04.09.2023
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انطلق، اليوم الإثنين، معرض ألمانيا الدولي للسيارات في العاصمة البافارية ميونيخ، والذي سُيقام من 4 إلى 10 سبتمبر/ أيلول 2023.
معرض ألمانيا الدولي للسيارات هو معرض السيارات وثاني أكبر معرض للسيارات في العالم بعد معرض باريس للسيارات.
ويُقام المعرض سنويًا في فرانكفورت في السنة الفردية، أما عندما تكون السنة زوجية فُيقام في هانوفر. وقبل عام 1991 كان يُقام المعرض في فرانكفورت فقط.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" جانبًا من افتتاح معرض ألمانيا الدولي للسيارات والمعروضات الجديدة التي أدهشت الحضور.
© AP Photo / Matthias Schrader

عرض سيارة Renault Scenic الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

عرض سيارة Renault Scenic الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
1/15
© AP Photo / Matthias Schrader

عرض سيارة Renault Scenic الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

زوار يتفقدون سيارة Tesla model 3 معروضة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

زوار يتفقدون سيارة Tesla model 3 معروضة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
2/15
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

زوار يتفقدون سيارة Tesla model 3 معروضة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

عرض سيارة XEV Yoyo Pro الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

عرض سيارة XEV Yoyo Pro الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
3/15
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

عرض سيارة XEV Yoyo Pro الكهربائية الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

امرأة تلتقط صوراً لرجل يجلس في سيارة Vision Neue Klasse (الفئة الجديدة) من قبل شركة صناعة السيارات الألمانية BMW في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

امرأة تلتقط صوراً لرجل يجلس في سيارة Vision Neue Klasse (الفئة الجديدة) من قبل شركة صناعة السيارات الألمانية BMW في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
4/15
© AFP 2023 / Christof Stache

امرأة تلتقط صوراً لرجل يجلس في سيارة Vision Neue Klasse (الفئة الجديدة) من قبل شركة صناعة السيارات الألمانية BMW في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

تم تصوير كشك على شكل سيارة "بورش" في موقع التنقل Open Space في ساحة فيتلسباخ في إطار معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

تم تصوير كشك على شكل سيارة &quot;بورش&quot; في موقع التنقل Open Space في ساحة فيتلسباخ في إطار معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
5/15
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

تم تصوير كشك على شكل سيارة "بورش" في موقع التنقل Open Space في ساحة فيتلسباخ في إطار معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

عرض سيارة Volkswagen (VW) ID GTI لشركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات في المعرض الدولي للسيارات في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

عرض سيارة Volkswagen (VW) ID GTI لشركة &quot;فولكس فاغن&quot; الألمانية العملاقة للسيارات في المعرض الدولي للسيارات في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
6/15
© AFP 2023 / Christof Stache

عرض سيارة Volkswagen (VW) ID GTI لشركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات في المعرض الدولي للسيارات في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

دمى اختبار التصادم تظهر في جناح شركة Kirchhoff Automotive في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

دمى اختبار التصادم تظهر في جناح شركة Kirchhoff Automotive في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Christof Stache

دمى اختبار التصادم تظهر في جناح شركة Kirchhoff Automotive في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

الكشف عن سيارة "أوبل التجريبية" خلال عرضها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

الكشف عن سيارة &quot;أوبل التجريبية&quot; خلال عرضها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
8/15
© AFP 2023 / Christof Stache

الكشف عن سيارة "أوبل التجريبية" خلال عرضها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

عامل يقف بجوار نموذج لسيارة Mercedes G-Class Prototype في جناح "مرسيدس" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

عامل يقف بجوار نموذج لسيارة Mercedes G-Class Prototype في جناح &quot;مرسيدس&quot; في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
9/15
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

عامل يقف بجوار نموذج لسيارة Mercedes G-Class Prototype في جناح "مرسيدس" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

يحيط الزائرون بسيارة Volkswagen (VW) ID.7 التابعة لشركة السيارات الألمانية العملاقة "فولكس فاغن" والتي تم تقديمها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

يحيط الزائرون بسيارة Volkswagen (VW) ID.7 التابعة لشركة السيارات الألمانية العملاقة &quot;فولكس فاغن&quot; والتي تم تقديمها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
10/15
© AFP 2023 / Christof Stache

يحيط الزائرون بسيارة Volkswagen (VW) ID.7 التابعة لشركة السيارات الألمانية العملاقة "فولكس فاغن" والتي تم تقديمها في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

زوار يتفقدون سيارة Vision One-Eleven من شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

زوار يتفقدون سيارة Vision One-Eleven من شركة صناعة السيارات الألمانية &quot;مرسيدس بنز&quot; في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
11/15
© AFP 2023 / Christof Stache

زوار يتفقدون سيارة Vision One-Eleven من شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس بنز" في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AP Photo / Matthias Schrader

عرض سيارة BMW I7 في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

عرض سيارة BMW I7 في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
12/15
© AP Photo / Matthias Schrader

عرض سيارة BMW I7 في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Tobias Schwarz

يضع العمال اللمسات النهائية على جناح "مرسيدس" بجانب سيارات Mercedes AMG في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

يضع العمال اللمسات النهائية على جناح &quot;مرسيدس&quot; بجانب سيارات Mercedes AMG في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
13/15
© AFP 2023 / Tobias Schwarz

يضع العمال اللمسات النهائية على جناح "مرسيدس" بجانب سيارات Mercedes AMG في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AFP 2023 / Christof Stache

زوار يحيطون بسيارة Mercedes E 400 e-4Matic الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

زوار يحيطون بسيارة Mercedes E 400 e-4Matic الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
14/15
© AFP 2023 / Christof Stache

زوار يحيطون بسيارة Mercedes E 400 e-4Matic الجديدة في معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

© AP Photo / Matthias Schrader

قام نشطاء من منظمة السلام الأخضر البيئية بإغراق سيارات في بحيرة صغيرة في اليوم الأول من معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

قام نشطاء من منظمة السلام الأخضر البيئية بإغراق سيارات في بحيرة صغيرة في اليوم الأول من معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matthias Schrader

قام نشطاء من منظمة السلام الأخضر البيئية بإغراق سيارات في بحيرة صغيرة في اليوم الأول من معرض ألمانيا الدولي للسيارات في ميونيخ، 4 سبتمبر 2023.

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