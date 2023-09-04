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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمن-الروسي-توقيف-أحد-شركاء-المجموعات-التخريبية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1080670882.html
الأمن الروسي: توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في زابوروجيه.. فيديو
الأمن الروسي: توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في زابوروجيه.. فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، حيث كان يقوم بتجميع وتسليم عدة عبوات... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T07:25+0000
2023-09-04T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنشطة مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، قام بتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع لصالح جماعة إرهابية تخريبية تعمل في مقاطعة زابوروجيه بناء على تعليمات جهاز الاستخبارات الأوكراني التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية".ووفقا للتحقيق، فإن المحتجز سلم الجناة عددا من العبوات الناسفة التي استخدموها في ارتكاب هجمات إرهابية ضد أفراد الشرطة والإدارة الإقليمية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير / شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230831/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يصد-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-بريانسك--عاجل-1080575958.html
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روسيا

الأمن الروسي: توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في زابوروجيه.. فيديو

07:25 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 04.09.2023)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation  / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في موسكو يعتقل مواطن أوكراني من خاركوف، يحمل جنسية مزدوجة (أوكارنية وبولندية))، للاشتباه في قيامه بالتجسس في روسيا، 25 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، حيث كان يقوم بتجميع وتسليم عدة عبوات وقنابل لشن هجمات إرهابية.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنشطة مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، قام بتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع لصالح جماعة إرهابية تخريبية تعمل في مقاطعة زابوروجيه بناء على تعليمات جهاز الاستخبارات الأوكراني التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية".
ووفقا للتحقيق، فإن المحتجز سلم الجناة عددا من العبوات الناسفة التي استخدموها في ارتكاب هجمات إرهابية ضد أفراد الشرطة والإدارة الإقليمية.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الفيدرالي الروسي يصد مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك... فيديو
31 أغسطس, 06:57 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير / شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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