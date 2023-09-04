https://sputnikarabic.ae/20230904/الأمن-الروسي-توقيف-أحد-شركاء-المجموعات-التخريبية-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1080670882.html
الأمن الروسي: توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في زابوروجيه.. فيديو
الأمن الروسي: توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في زابوروجيه.. فيديو
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، حيث كان يقوم بتجميع وتسليم عدة عبوات... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T07:25+0000
2023-09-04T07:25+0000
2023-09-04T08:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنشطة مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، قام بتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع لصالح جماعة إرهابية تخريبية تعمل في مقاطعة زابوروجيه بناء على تعليمات جهاز الاستخبارات الأوكراني التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية".ووفقا للتحقيق، فإن المحتجز سلم الجناة عددا من العبوات الناسفة التي استخدموها في ارتكاب هجمات إرهابية ضد أفراد الشرطة والإدارة الإقليمية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير / شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230831/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يصد-مجموعة-تخريبية-أوكرانية-في-بريانسك--عاجل-1080575958.html
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روسيا
الأمن الروسي: توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في زابوروجيه.. فيديو
07:25 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 08:25 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، توقيف أحد شركاء المجموعات التخريبية الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، حيث كان يقوم بتجميع وتسليم عدة عبوات وقنابل لشن هجمات إرهابية.
وجاء في بيان الأمن الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، أنشطة مواطن أوكراني من مواليد عام 1968، قام بتجميع أجهزة متفجرة يدوية الصنع لصالح جماعة إرهابية تخريبية تعمل في مقاطعة زابوروجيه بناء على تعليمات جهاز الاستخبارات الأوكراني التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية".
ووفقا للتحقيق، فإن المحتجز سلم الجناة عددا من العبوات الناسفة التي استخدموها في ارتكاب هجمات إرهابية ضد أفراد الشرطة والإدارة الإقليمية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير / شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.