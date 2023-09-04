https://sputnikarabic.ae/20230904/البرازيل-تشتري-أول-شحنة-يورانيوم-من-روسيا-منذ-عام-1999-1080670017.html
البرازيل تشتري أول شحنة يورانيوم من روسيا منذ عام 1999
البرازيل تشتري أول شحنة يورانيوم من روسيا منذ عام 1999
كشفت بيانات هيئة الإحصاء البرازيلية أن برازيليا أقدمت هذا العام على شراء الدفعة الأولى من اليورانيوم الطبيعي المخصب من روسيا، وذلك لأول مرة منذ عام 1999. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T05:08+0000
2023-09-04T05:08+0000
2023-09-04T05:08+0000
روسيا
اقتصاد
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وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء البرازيلية أنه بعد توقيع شركة محلية عقدا مع شركة "روساتوم" الروسية خلال العام الماضي، لتزويدها بالكامل باليورانيوم المخصب في محطة الطاقة النووية الوحيدة في البرازيل في منطقة أنغرا، وذلك للفترة الممتدة بين عامي 2023-2027.وفي ربيع هذا العام، ذكرت الشركة الحكومية أنها وقعت أيضًا عقدًا آخر مع الشركة، ولكن لتوريد اليورانيوم الطبيعي، حيث استوردت البرازيل هذا الصيف، ولأول مرة منذ عام 1999، من روسيا 27.1 طن من الوقود المخصب باليورانيوم بقيمة 18.9 مليون دولار.وفي الوقت نفسه، استوردت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 26.9 طن من اليورانيوم الطبيعي بقيمة 52.7 مليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 1998 على الأقل، حيث لا توجد بيانات سابقة في المجال العام. وبالإضافة إلى ذلك، تشتري البرازيل أيضًا عناصر مشعة أخرى من روسيا، ففي الأشهر السبعة من هذا العام، تم شراء كيلوغرام واحد فقط بقيمة ثلاثة ملايين دولار، بينما اشترت البلاد خلال العام الماضي بأكمله 108 كيلوغرامات بنفس التكلفة تقريبًا.وفي العام الماضي، اشترت البرازيل اليورانيوم الطبيعي من بريطانيا (23.5 مليون دولار)، وكازاخستان (17.3 مليون دولار)، وكندا (4.6 مليون دولار)، واليورانيوم المخصب من بريطانيا (13.7 مليون دولار)، وألمانيا (1.1 مليون دولار)، والسويد (893 ألف دولار). دولار) والولايات المتحدة (5 آلاف دولار).أما هذا العام، بالإضافة إلى روسيا، قامت الولايات المتحدة فقط بتزويد البرازيل باليورانيوم، لكنها استنفدت - مقابل 2.2 ألف دولار. وتوجد شركة "روسآتوم" الروسية في سوق أمريكا اللاتينية منذ سنوات عديدة، حيث تم توقيع أول اتفاقية بين روسيا والبرازيل في القطاع النووي في عام 1993، واستمر التعاون الثنائي في التطور لأكثر من 30 عامًا لعدة سنوات كانت "روساتوم" واحدة من أكبر موردي المنتجات المشعة لتلبية احتياجات الطب النووي في البرازيل. وبالإضافة إلى ذلك، شهد التعاون في مجال دورة الوقود النووي تطوراً نشطاً في السنوات الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230827/الهند-تشتري-دفعة-من-اليورانيوم-الروسي-بعد-مرور-أربع-سنوات-على-آخر-صفقة-1080455504.html
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روسيا, اقتصاد
البرازيل تشتري أول شحنة يورانيوم من روسيا منذ عام 1999
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كشفت بيانات هيئة الإحصاء البرازيلية أن برازيليا أقدمت هذا العام على شراء الدفعة الأولى من اليورانيوم الطبيعي المخصب من روسيا، وذلك لأول مرة منذ عام 1999.
وأشارت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء البرازيلية أنه بعد توقيع شركة محلية عقدا مع شركة "روساتوم" الروسية خلال العام الماضي، لتزويدها بالكامل باليورانيوم المخصب في محطة الطاقة النووية الوحيدة في البرازيل في منطقة أنغرا، وذلك للفترة الممتدة بين عامي 2023-2027.
وفي ربيع هذا العام، ذكرت الشركة الحكومية أنها وقعت أيضًا عقدًا آخر مع الشركة، ولكن لتوريد اليورانيوم الطبيعي، حيث استوردت البرازيل هذا الصيف، ولأول مرة منذ عام 1999، من روسيا 27.1 طن من الوقود المخصب باليورانيوم بقيمة 18.9 مليون دولار.
وفي الوقت نفسه، استوردت الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 26.9 طن من اليورانيوم الطبيعي بقيمة 52.7 مليون دولار، وهي المرة الأولى منذ عام 1998 على الأقل، حيث لا توجد بيانات سابقة في المجال العام. وبالإضافة إلى ذلك، تشتري البرازيل أيضًا عناصر مشعة أخرى من روسيا، ففي الأشهر السبعة من هذا العام، تم شراء كيلوغرام واحد فقط بقيمة ثلاثة ملايين دولار، بينما اشترت البلاد خلال العام الماضي بأكمله 108 كيلوغرامات بنفس التكلفة تقريبًا.
وفي العام الماضي، اشترت البرازيل اليورانيوم الطبيعي من بريطانيا (23.5 مليون دولار)، وكازاخستان (17.3 مليون دولار)، وكندا (4.6 مليون دولار)، واليورانيوم المخصب من بريطانيا (13.7 مليون دولار)، وألمانيا (1.1 مليون دولار)، والسويد (893 ألف دولار). دولار) والولايات المتحدة (5 آلاف دولار).
أما هذا العام، بالإضافة إلى روسيا، قامت الولايات المتحدة فقط بتزويد البرازيل باليورانيوم، لكنها استنفدت - مقابل 2.2 ألف دولار.
وتوجد شركة "روسآتوم" الروسية في سوق أمريكا اللاتينية منذ سنوات عديدة، حيث تم توقيع أول اتفاقية بين روسيا والبرازيل في القطاع النووي في عام 1993، واستمر التعاون الثنائي في التطور لأكثر من 30 عامًا لعدة سنوات كانت "روساتوم" واحدة من أكبر موردي المنتجات المشعة لتلبية احتياجات الطب النووي في البرازيل. وبالإضافة إلى ذلك، شهد التعاون في مجال دورة الوقود النووي تطوراً نشطاً في السنوات الأخيرة.