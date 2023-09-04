https://sputnikarabic.ae/20230904/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تنحية-وزير-الدفاع-الأوكراني-ريزنيكوف-1080685720.html
الخارجية الروسية تعلق على تنحية وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف
الخارجية الروسية تعلق على تنحية وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف
أعلن سفير وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، من منصبه لا تعفيه من... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T12:22+0000
2023-09-04T12:22+0000
2023-09-04T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميروشنيك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن ريزنيكوف مسؤول عن فشل مفاوضات مينسك وإسطنبول، وعن تصرفات وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث تم استخدمت كييف أساليب حرب محظورة، وشنت هجمات عشوائية على مناطق ومنشآت مكتظة بالسكان، وقامت بضربات ضد أهداف مدنية ما يعد انتهاكا للمعايير الدولية.وتابع ميروشنيك بالقول إنه بغض النظر عن المنصب الذي سيواصل فيه ريزنيكوف مسيرته المهنية، فإن أفعاله ستكون موضوع تحقيق. بغض النظر عما إذا كان النظام سوف يرسل ريزنيكوف إلى بلد آخر، أو أنه سيحاول الاختباء من العقوبة بمفرده، فإن أفعاله يتم تسجيلها وتخضع للتحقيق، وستكون النتيجة عقوبة قانونية وعادلة.وأعلن فلاديمير زيلينسكي، إقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف مكانه.وقال زيلينسكي: "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من حرب واسعة النطاق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش ومع المجتمع ككل".وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم أوميروف الوزارة والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أوميروف إلى مزيد من التعريف أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".
https://sputnikarabic.ae/20230903/زيلينسكي-يعلن-استقالة-ريزنيكوف-من-منصب-وزير-الدفاع-الأوكراني-1080666719.html
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روسيا
الخارجية الروسية تعلق على تنحية وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف
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أعلن سفير وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، من منصبه لا تعفيه من المسؤولية عن جرائم الحرب المرتكبة.
وقال ميروشنيك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن ريزنيكوف مسؤول عن فشل مفاوضات مينسك وإسطنبول، وعن تصرفات وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث تم استخدمت كييف أساليب حرب محظورة، وشنت هجمات عشوائية على مناطق ومنشآت مكتظة بالسكان، وقامت بضربات ضد أهداف مدنية ما يعد انتهاكا للمعايير الدولية.
وتابع ميروشنيك بالقول إنه بغض النظر عن المنصب الذي سيواصل فيه ريزنيكوف مسيرته المهنية، فإن أفعاله ستكون موضوع تحقيق. بغض النظر عما إذا كان النظام سوف يرسل ريزنيكوف إلى بلد آخر، أو أنه سيحاول الاختباء من العقوبة بمفرده، فإن أفعاله يتم تسجيلها وتخضع للتحقيق، وستكون النتيجة عقوبة قانونية وعادلة.
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، إقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف مكانه.
وقال زيلينسكي: "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من حرب واسعة النطاق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش ومع المجتمع ككل".
وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم أوميروف الوزارة والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أوميروف إلى مزيد من التعريف أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".