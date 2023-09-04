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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تنحية-وزير-الدفاع-الأوكراني-ريزنيكوف-1080685720.html
الخارجية الروسية تعلق على تنحية وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف
الخارجية الروسية تعلق على تنحية وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف
أعلن سفير وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، من منصبه لا تعفيه من... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T12:22+0000
2023-09-04T12:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميروشنيك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن ريزنيكوف مسؤول عن فشل مفاوضات مينسك وإسطنبول، وعن تصرفات وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث تم استخدمت كييف أساليب حرب محظورة، وشنت هجمات عشوائية على مناطق ومنشآت مكتظة بالسكان، وقامت بضربات ضد أهداف مدنية ما يعد انتهاكا للمعايير الدولية.وتابع ميروشنيك بالقول إنه بغض النظر عن المنصب الذي سيواصل فيه ريزنيكوف مسيرته المهنية، فإن أفعاله ستكون موضوع تحقيق. بغض النظر عما إذا كان النظام سوف يرسل ريزنيكوف إلى بلد آخر، أو أنه سيحاول الاختباء من العقوبة بمفرده، فإن أفعاله يتم تسجيلها وتخضع للتحقيق، وستكون النتيجة عقوبة قانونية وعادلة.وأعلن فلاديمير زيلينسكي، إقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف مكانه.وقال زيلينسكي: "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من حرب واسعة النطاق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش ومع المجتمع ككل".وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم أوميروف الوزارة والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أوميروف إلى مزيد من التعريف أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".
https://sputnikarabic.ae/20230903/زيلينسكي-يعلن-استقالة-ريزنيكوف-من-منصب-وزير-الدفاع-الأوكراني-1080666719.html
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الخارجية الروسية تعلق على تنحية وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف

12:22 GMT 04.09.2023
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov
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أعلن سفير وزارة الخارجية الروسية المكلف بالمهام الخاصة بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن إقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، من منصبه لا تعفيه من المسؤولية عن جرائم الحرب المرتكبة.
وقال ميروشنيك خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن ريزنيكوف مسؤول عن فشل مفاوضات مينسك وإسطنبول، وعن تصرفات وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث تم استخدمت كييف أساليب حرب محظورة، وشنت هجمات عشوائية على مناطق ومنشآت مكتظة بالسكان، وقامت بضربات ضد أهداف مدنية ما يعد انتهاكا للمعايير الدولية.
وتابع ميروشنيك بالقول إنه بغض النظر عن المنصب الذي سيواصل فيه ريزنيكوف مسيرته المهنية، فإن أفعاله ستكون موضوع تحقيق. بغض النظر عما إذا كان النظام سوف يرسل ريزنيكوف إلى بلد آخر، أو أنه سيحاول الاختباء من العقوبة بمفرده، فإن أفعاله يتم تسجيلها وتخضع للتحقيق، وستكون النتيجة عقوبة قانونية وعادلة.
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
زيلينسكي يعلن استقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني
أمس, 19:33 GMT
وأعلن فلاديمير زيلينسكي، إقالة أليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني، وتعيين رئيس صندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف مكانه.
وقال زيلينسكي: "لقد مر أليكسي ريزنيكوف بأكثر من 550 يومًا من حرب واسعة النطاق، وأعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش ومع المجتمع ككل".
وأضاف: "الآن ينبغي أن يتولى رستم أوميروف الوزارة والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أوميروف إلى مزيد من التعريف أتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:28 GMT
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