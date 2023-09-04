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بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230904/الرئيس-التركي-يصل-إلى-مدينة-سوتشي-لإجراء-محادثات-مع-الرئيس-الروسي---عاجل-1080682386.html
بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو
بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T10:04+0000
2023-09-04T11:04+0000
روسيا
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وقال بوتين في مستهل اللقاء إن هناك ثباتا في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين.وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".وتوقع بوتين أن تكتمل المفاوضات حول إنشاء منصة للغاز في تركيا في المستقبل القريب.وبشأن الأزمة الأوكرانية، أكد بوتين أنه سيتم التطرق إلى الوضع المتعلق بها، موضحا أنه سيتم كذلك إثارة موضوع صفقة الحبوب خلال اللقاء، مؤكدا أن روسيا منفتحة على المفاوضات.
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أردوغان وبوتين يلتقيان في سوتشي
أردوغان وبوتين يلتقيان في سوتشي
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روسيا, видео
روسيا, видео

بوتين لأردوغان: نحافظ على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين بلدينا... فيديو

10:04 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 11:04 GMT 04.09.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
وقال بوتين في مستهل اللقاء إن هناك ثباتا في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين.
وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86% خلال العام الماضي، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين في الارتفاع".
وتوقع بوتين أن تكتمل المفاوضات حول إنشاء منصة للغاز في تركيا في المستقبل القريب.
وبشأن الأزمة الأوكرانية، أكد بوتين أنه سيتم التطرق إلى الوضع المتعلق بها، موضحا أنه سيتم كذلك إثارة موضوع صفقة الحبوب خلال اللقاء، مؤكدا أن روسيا منفتحة على المفاوضات.
© Ruptly
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