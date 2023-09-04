https://sputnikarabic.ae/20230904/القوات-الروسية-تدمر-احتياطيات-الذخيرة-الأوكرانية-وتسقط-مروحية--مي--8--عاجل-1080682796.html
القوات الروسية تدمر احتياطيات الذخيرة الأوكرانية وتسقط مروحية "مي- 8"
القوات الروسية تدمر احتياطيات الذخيرة الأوكرانية وتسقط مروحية "مي- 8"
قضت القوات المسلحة الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، ودمرت مركبتين مدرعتين ومستودع ذخيرة لقوات نظام كييف. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T10:29+0000
2023-09-04T10:29+0000
2023-09-04T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "دمرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية وبغطاء جوي ومدفعي وبدعم من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على وحدات من القوات الأوكرانية في منطقتي نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".كما أعلن البيان عن "إسقاط القوات المسلحة الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي - 8"، و24 طائرة مسيرة، خلال اليوم الماضي".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجو - فضائية الروسية، مروحية من طراز مي – 8، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من بلدة بروسوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ هيمارس".وبحسب التقرير، فقد تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إسقاط وإنزال بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، 24 مسيرة أوكرانية.كما لفت التقرير إلى أن الاستهداف الناري المركز على محور خيرسون أسفر عن مقتل نحو 35 عسكرياً أوكرانياً، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتدمير 8 سيارات، ومدفعية أميركية الصنع طراز "إم 777"، وكذلك مدفعية من طراز "مستا -بي إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة التابع للواء للدفاع الإقليمي 124" .
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر احتياطيات الذخيرة الأوكرانية وتسقط مروحية "مي- 8"
10:29 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
قضت القوات المسلحة الروسية في اتجاه جنوب دونيتسك على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا، ودمرت مركبتين مدرعتين ومستودع ذخيرة لقوات نظام كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الاثنين: "دمرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية وبغطاء جوي ومدفعي وبدعم من أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، على وحدات من القوات الأوكرانية في منطقتي نوفوميخيلوفكا وأوروجاينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر العدو أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وتسع سيارات عسكرية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك.
كما أعلن البيان عن "إسقاط القوات المسلحة الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي - 8"، و24 طائرة مسيرة، خلال اليوم الماضي".
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة: "أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجو - فضائية الروسية، مروحية من طراز مي – 8، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، بالقرب من بلدة بروسوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية. كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ هيمارس".
وبحسب التقرير، فقد تم، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إسقاط وإنزال بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، 24 مسيرة أوكرانية.
كما لفت التقرير إلى أن الاستهداف الناري المركز على محور خيرسون أسفر عن مقتل نحو 35 عسكرياً أوكرانياً، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتدمير 8 سيارات، ومدفعية أميركية الصنع طراز "إم 777"، وكذلك مدفعية من طراز "مستا -بي إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة التابع للواء للدفاع الإقليمي 124" .