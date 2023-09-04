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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-بـ18-قذيفة-1080675415.html
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك بـ18 قذيفة
القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك بـ18 قذيفة
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T08:11+0000
2023-09-04T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب التمثيلي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية طال حي ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك بقذيفتين من عيار 155 ملم، وحيي سيميونوفكا وياسينوفاتايا بـ 3 قذائف من العيار ذاته".وأضاف أنه "تم إطلاق سبع قذائف أخرى من نفس العيار على ذات المناطق المحددة في دونيتسك، وفي الساعة 6:55 قذيفتين على منطقة تشيرفونوغفارديسكي في ميكيفكا، وفي الساعة 7:00 أطلقت على منطقة ياسينوفاتسكي أربع قذائف من نفس العيار".جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.ومنذ عام 2014، وعقب إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، بعد الانقلاب العسكري في أوكرانيا، تتعرض مدن وبلدات الجمهورية للقصف الأوكراني، بشكل منتظم.
https://sputnikarabic.ae/20230903/القوات-الأوكرانية-تطلق-قذائف-عنقودية-على-دونيتسك-1080647399.html
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القوات المسلحة الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك بـ18 قذيفة

08:11 GMT 04.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية قصفت مناطق دونيتسك وماكييفكا وياسينوفاتايا وياسينوفاتسكي، بـ18 قذيفة من عيار 155 ملم (الناتو).
وقال المكتب التمثيلي عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية طال حي ماكسيميليانوفكا في مدينة دونيتسك بقذيفتين من عيار 155 ملم، وحيي سيميونوفكا وياسينوفاتايا بـ 3 قذائف من العيار ذاته".
وأضاف أنه "تم إطلاق سبع قذائف أخرى من نفس العيار على ذات المناطق المحددة في دونيتسك، وفي الساعة 6:55 قذيفتين على منطقة تشيرفونوغفارديسكي في ميكيفكا، وفي الساعة 7:00 أطلقت على منطقة ياسينوفاتسكي أربع قذائف من نفس العيار".
قنابل عنقودية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بقذائف عنقودية
أمس, 01:47 GMT
جدير بالذكر، أن دول الناتو تستخدم مدافع من عيار 155 مليمترا؛ وزودت الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى، على رأسها ألمانيا وبولندا وفرنسا وغيرها، نظام كييف بمدافع وراجمات صواريخ، تستخدم هذا العيار.
ومنذ عام 2014، وعقب إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، بعد الانقلاب العسكري في أوكرانيا، تتعرض مدن وبلدات الجمهورية للقصف الأوكراني، بشكل منتظم.
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