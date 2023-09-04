https://sputnikarabic.ae/20230904/بابا-الفاتيكان-ينادي-بالحفاظ-على-الثقافة-الروسية-1080699228.html
بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على الثقافة الروسية
بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على الثقافة الروسية
قال البابا فرنسيس الثاني، في كلمته خلال اجتماع "عموم روسيا للشباب الكاثوليك"، بأنه "لا يمكن إلغاء الثقافة الروسية بسبب المشاكل السياسية، فهي تتمتع بجمال وعمق... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T16:36+0000
2023-09-04T16:36+0000
2023-09-04T16:52+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عن البابا، قوله: "تتمتع الثقافة الروسية بجمال وعمق عظيمين، ولا ينبغي إلغاؤها بسبب القضايا السياسية، لقد عاشوا سنوات مظلمة في روسيا، لكن الإرث بقي دائما".وفي وقت سابق، قال بابا روما إن "روسيا مشهورة ليس فقط بثقافتها، ولكن أيضًا بإنسانيتها".وقال البابا فرنسيس مخاطبا الشباب: "أنتم ورثة روسيا العظيمة، بلد القديسين والقياصرة، بطرس الأول وكاثرين الثانية، الإمبراطورية الروسية الجبارة والمستنيرة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 شباط/ فبراير الماضي، إن "العنصر الرئيسي عند تغطية مسار العملية الخاصة هو الحقيقة، وهي أيضًا السلاح الرئيسي".وقال الرئيس بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الوطنية والشبابية العامة: "عند تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى)، وعند تغطية أحداث العملية العسكرية الخاصة اليوم، فإن أهم شيء هو الحقيقة والموثوقية، هذا هو سلاحنا الأكثر أهمية".وذكر بوتين أن "هناك دائما من يحارب روسيا، بما في ذلك استخدام مجال المعلومات، والآن هناك ازدياد على هذا الصعيد على خلفية العملية العسكرية الخاصة، والجمهور المستهدف هو الشباب".
https://sputnikarabic.ae/20230703/بابا-الفاتيكان-عن-حرق-المصحف-في-السويد-الحرية-لا-تعني-الإساءة-للآخر-1078677393.html
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فلاديمير بوتين, روسيا
بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على الثقافة الروسية
16:36 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
قال البابا فرنسيس الثاني، في كلمته خلال اجتماع "عموم روسيا للشباب الكاثوليك"، بأنه "لا يمكن إلغاء الثقافة الروسية بسبب المشاكل السياسية، فهي تتمتع بجمال وعمق كبيرين".
ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عن البابا، قوله: "تتمتع الثقافة الروسية بجمال وعمق عظيمين، ولا ينبغي إلغاؤها بسبب القضايا السياسية، لقد عاشوا سنوات مظلمة في روسيا، لكن الإرث بقي دائما".
تحدث البابا عن عظمة روسيا بالمعنى الثقافي وليس الجغرافي، لذلك تذكر ما كان يدرس في المدرسة عن بطرس الأول وكاثرين الثانية.
وفي وقت سابق، قال بابا روما إن "روسيا مشهورة ليس فقط بثقافتها، ولكن أيضًا بإنسانيتها".
وقال البابا فرنسيس مخاطبا الشباب: "أنتم ورثة روسيا العظيمة، بلد القديسين والقياصرة، بطرس الأول وكاثرين الثانية، الإمبراطورية الروسية الجبارة والمستنيرة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 شباط/ فبراير الماضي، إن "العنصر الرئيسي عند تغطية مسار العملية الخاصة هو الحقيقة، وهي أيضًا السلاح الرئيسي".
وقال الرئيس بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الوطنية والشبابية العامة: "عند تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى)، وعند تغطية أحداث العملية العسكرية الخاصة اليوم، فإن أهم شيء هو الحقيقة والموثوقية، هذا هو سلاحنا الأكثر أهمية".
وذكر بوتين
أن "هناك دائما من يحارب روسيا، بما في ذلك استخدام مجال المعلومات، والآن هناك ازدياد على هذا الصعيد على خلفية العملية العسكرية الخاصة، والجمهور المستهدف هو الشباب".