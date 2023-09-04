https://sputnikarabic.ae/20230904/بابا-الفاتيكان-ينادي-بالحفاظ-على-الثقافة-الروسية-1080699228.html

بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على الثقافة الروسية

بابا الفاتيكان يدعو للحفاظ على الثقافة الروسية

قال البابا فرنسيس الثاني، في كلمته خلال اجتماع "عموم روسيا للشباب الكاثوليك"، بأنه "لا يمكن إلغاء الثقافة الروسية بسبب المشاكل السياسية، فهي تتمتع بجمال وعمق... 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T16:36+0000

2023-09-04T16:36+0000

2023-09-04T16:52+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

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ونقلت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، عن البابا، قوله: "تتمتع الثقافة الروسية بجمال وعمق عظيمين، ولا ينبغي إلغاؤها بسبب القضايا السياسية، لقد عاشوا سنوات مظلمة في روسيا، لكن الإرث بقي دائما".وفي وقت سابق، قال بابا روما إن "روسيا مشهورة ليس فقط بثقافتها، ولكن أيضًا بإنسانيتها".وقال البابا فرنسيس مخاطبا الشباب: "أنتم ورثة روسيا العظيمة، بلد القديسين والقياصرة، بطرس الأول وكاثرين الثانية، الإمبراطورية الروسية الجبارة والمستنيرة".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 2 شباط/ فبراير الماضي، إن "العنصر الرئيسي عند تغطية مسار العملية الخاصة هو الحقيقة، وهي أيضًا السلاح الرئيسي".وقال الرئيس بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الوطنية والشبابية العامة: "عند تغطية أحداث الحرب العالمية الثانية (الحرب الوطنية العظمى)، وعند تغطية أحداث العملية العسكرية الخاصة اليوم، فإن أهم شيء هو الحقيقة والموثوقية، هذا هو سلاحنا الأكثر أهمية".وذكر بوتين أن "هناك دائما من يحارب روسيا، بما في ذلك استخدام مجال المعلومات، والآن هناك ازدياد على هذا الصعيد على خلفية العملية العسكرية الخاصة، والجمهور المستهدف هو الشباب".

https://sputnikarabic.ae/20230703/بابا-الفاتيكان-عن-حرق-المصحف-في-السويد-الحرية-لا-تعني-الإساءة-للآخر-1078677393.html

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فلاديمير بوتين, روسيا