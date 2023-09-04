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تركيا... التضخم السنوي يتجاوز 58% في أغسطس
تركيا... التضخم السنوي يتجاوز 58% في أغسطس
أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا شهد ارتفاعا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/ تموز. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T08:20+0000
2023-09-04T08:20+0000
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وأشار، في بيان له، إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في أغسطس 2023 إلى 58.94%، من 47.8% في يوليو الماضي.وقال المعهد في بيانه: "لقد طرأ تغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (2003 = 100) على الشهر السابق بنسبة 9.09%، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بنسبة 43.06%".وأضاف البيان أن التغير طرأ أيضا "على نفس الشهر من العام السابق بنسبة 58.94%، وعلى المتوسطات المتحركة لمدة 12 شهرا، أساس بنسبة 56.28% في أغسطس 2023".يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس، لتقفز من 17.50 إلى 25%.وذكر في بيان وقتها، أنه "سيتم تحديد سعر الفائدة بما يساهم بانخفاض معدلات التضخم إلى 5% على المدى المتوسط، وتوفر الظروف النقدية والمالية".وأكد البيان أن "البنك المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي تدريجيا حتى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات التضخم".وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، رفع أسعار الفائدة من 8.5 إلى 15%، لأول مرة منذ 27 شهرا.وقفزت معدلات التضخم السنوي في تركيا إلى 85.51% في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.وسجلت معدلات التضخم في تموز/ يوليو 47.83%، بعد أن انخفضت إلى 38.21% في شهر يونيو.وشهدت الليرة التركية تحسنا طفيفا عقب قرار البنك المركزي، وارتفعت إلى 26.66 أمام الدولار الأمريكي، بعد أن سجلت في الآونة الأخيرة مستويات قياسية وصلت إلى 27.21 أمام الدولار.
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https://sputnikarabic.ae/20230103/إحصاء-حكومي-تراجع-معدل-التضخم-السنوي-في-تركيا-إلى-6427-في-ديسمبر-2022-1071877824.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد

تركيا... التضخم السنوي يتجاوز 58% في أغسطس

08:20 GMT 04.09.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
الليرة التركية
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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أفاد معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا شهد ارتفاعا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بشهر يوليو/ تموز.
وأشار، في بيان له، إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في أغسطس 2023 إلى 58.94%، من 47.8% في يوليو الماضي.
وقال المعهد في بيانه: "لقد طرأ تغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (2003 = 100) على الشهر السابق بنسبة 9.09%، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بنسبة 43.06%".
وأضاف البيان أن التغير طرأ أيضا "على نفس الشهر من العام السابق بنسبة 58.94%، وعلى المتوسطات المتحركة لمدة 12 شهرا، أساس بنسبة 56.28% في أغسطس 2023".
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يشار إلى أنه في الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس، لتقفز من 17.50 إلى 25%.
وذكر في بيان وقتها، أنه "سيتم تحديد سعر الفائدة بما يساهم بانخفاض معدلات التضخم إلى 5% على المدى المتوسط، وتوفر الظروف النقدية والمالية".
وأكد البيان أن "البنك المركزي سيواصل سياسة التشديد النقدي تدريجيا حتى تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات التضخم".
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وكان البنك المركزي التركي قد أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، رفع أسعار الفائدة من 8.5 إلى 15%، لأول مرة منذ 27 شهرا.
وقفزت معدلات التضخم السنوي في تركيا إلى 85.51% في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وسجلت معدلات التضخم في تموز/ يوليو 47.83%، بعد أن انخفضت إلى 38.21% في شهر يونيو.
وشهدت الليرة التركية تحسنا طفيفا عقب قرار البنك المركزي، وارتفعت إلى 26.66 أمام الدولار الأمريكي، بعد أن سجلت في الآونة الأخيرة مستويات قياسية وصلت إلى 27.21 أمام الدولار.
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