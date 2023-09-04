https://sputnikarabic.ae/20230904/حرب-الفضاء-أمريكا-تحذر-من-حرب-مدمرة-1080688131.html
"حرب الفضاء"... أمريكا تحذر من حرب مدمرة
"حرب الفضاء"... أمريكا تحذر من حرب مدمرة
صرح قائد قوات الفضاء الأمريكية، تشانس سالتزمان، لمجلة "نيوزويك" بأن الحرب في الفضاء يمكن أن تعرض البشرية جمعاء للخطر. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T13:39+0000
2023-09-04T13:39+0000
2023-09-04T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال سالتزمان: "إذا اندلعت مثل هذه الحرب خارج كوكب الأرض، فقد تكون أكثر تدميراً من مسارح الحرب الجوية والبرية والبحرية التقليدية، ويمكن أن تغير حياة الناس لعدة قرون قادمة".وخلص تشانس سالتزمان، إلى أن هذه تعتبر حرب بالمعنى التقليدي، مؤكدًا على أنه من أجل تحقيق الأهداف العسكرية، يجب على الولايات المتحدة حرمان العدو من القدرة على استهداف الأقمار الصناعية الأمريكية.وأشار المقال في مجلة "نيوزويك"، إلى أن أول سلاح قادر على العمل في الفضاء تم اختراعه في ألمانيا النازية. وفي روسيا، ظهرت قوات الفضاء عام 1992، وفي عام 2015 أصبحت جزءاً من القوات الجوية، وفي نفس العام ظهرت قوات الفضاء في الجيش الصيني، واليوم، تقوم المزيد والمزيد من البلدان بإنشاء هياكل عسكرية موجهة نحو الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230904/شركة-كلاشينكوف-تعتزم-مضاعفة-إنتاجها-من-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للدبابات-1080687398.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
"حرب الفضاء"... أمريكا تحذر من حرب مدمرة
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صرح قائد قوات الفضاء الأمريكية، تشانس سالتزمان، لمجلة "نيوزويك" بأن الحرب في الفضاء يمكن أن تعرض البشرية جمعاء للخطر.
وقال سالتزمان: "إذا اندلعت مثل هذه الحرب خارج كوكب الأرض، فقد تكون أكثر تدميراً من مسارح الحرب الجوية والبرية والبحرية التقليدية، ويمكن أن تغير حياة الناس لعدة قرون قادمة".
وأضاف الجنرال، بسبب مثل هذه الأعمال العدائية، سوف يتناثر الفضاء، الذي يشكل التراث البشري، لأجيال عديدة قادمة.
وخلص تشانس سالتزمان، إلى أن هذه تعتبر حرب بالمعنى التقليدي، مؤكدًا على أنه من أجل تحقيق الأهداف العسكرية، يجب على الولايات المتحدة حرمان العدو من القدرة على استهداف الأقمار الصناعية الأمريكية
.
وأشار المقال في مجلة "نيوزويك"، إلى أن أول سلاح قادر على العمل في الفضاء تم اختراعه في ألمانيا النازية
.
وفي روسيا، ظهرت قوات الفضاء عام 1992، وفي عام 2015 أصبحت جزءاً من القوات الجوية، وفي نفس العام ظهرت قوات الفضاء في الجيش الصيني، واليوم، تقوم المزيد والمزيد من البلدان بإنشاء هياكل عسكرية موجهة نحو الفضاء.