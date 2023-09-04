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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/حرب-الفضاء-أمريكا-تحذر-من-حرب-مدمرة-1080688131.html
"حرب الفضاء"... أمريكا تحذر من حرب مدمرة
"حرب الفضاء"... أمريكا تحذر من حرب مدمرة
صرح قائد قوات الفضاء الأمريكية، تشانس سالتزمان، لمجلة "نيوزويك" بأن الحرب في الفضاء يمكن أن تعرض البشرية جمعاء للخطر. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T13:39+0000
2023-09-04T13:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال سالتزمان: "إذا اندلعت مثل هذه الحرب خارج كوكب الأرض، فقد تكون أكثر تدميراً من مسارح الحرب الجوية والبرية والبحرية التقليدية، ويمكن أن تغير حياة الناس لعدة قرون قادمة".وخلص تشانس سالتزمان، إلى أن هذه تعتبر حرب بالمعنى التقليدي، مؤكدًا على أنه من أجل تحقيق الأهداف العسكرية، يجب على الولايات المتحدة حرمان العدو من القدرة على استهداف الأقمار الصناعية الأمريكية.وأشار المقال في مجلة "نيوزويك"، إلى أن أول سلاح قادر على العمل في الفضاء تم اختراعه في ألمانيا النازية. وفي روسيا، ظهرت قوات الفضاء عام 1992، وفي عام 2015 أصبحت جزءاً من القوات الجوية، وفي نفس العام ظهرت قوات الفضاء في الجيش الصيني، واليوم، تقوم المزيد والمزيد من البلدان بإنشاء هياكل عسكرية موجهة نحو الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230904/شركة-كلاشينكوف-تعتزم-مضاعفة-إنتاجها-من-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للدبابات-1080687398.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

"حرب الفضاء"... أمريكا تحذر من حرب مدمرة

13:39 GMT 04.09.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский / الانتقال إلى بنك الصورذخيرة قاذفات مقاتلة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء الروسية تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة
ذخيرة قاذفات مقاتلة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء الروسية تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Михаил Воскресенский
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صرح قائد قوات الفضاء الأمريكية، تشانس سالتزمان، لمجلة "نيوزويك" بأن الحرب في الفضاء يمكن أن تعرض البشرية جمعاء للخطر.
وقال سالتزمان: "إذا اندلعت مثل هذه الحرب خارج كوكب الأرض، فقد تكون أكثر تدميراً من مسارح الحرب الجوية والبرية والبحرية التقليدية، ويمكن أن تغير حياة الناس لعدة قرون قادمة".
وأضاف الجنرال، بسبب مثل هذه الأعمال العدائية، سوف يتناثر الفضاء، الذي يشكل التراث البشري، لأجيال عديدة قادمة.
وخلص تشانس سالتزمان، إلى أن هذه تعتبر حرب بالمعنى التقليدي، مؤكدًا على أنه من أجل تحقيق الأهداف العسكرية، يجب على الولايات المتحدة حرمان العدو من القدرة على استهداف الأقمار الصناعية الأمريكية.
شركة كلاشينكوف تعرض الرجل الآلي إيغوريوك في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في ألابينو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
شركة "كلاشينكوف" تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
12:52 GMT
وأشار المقال في مجلة "نيوزويك"، إلى أن أول سلاح قادر على العمل في الفضاء تم اختراعه في ألمانيا النازية.
وفي روسيا، ظهرت قوات الفضاء عام 1992، وفي عام 2015 أصبحت جزءاً من القوات الجوية، وفي نفس العام ظهرت قوات الفضاء في الجيش الصيني، واليوم، تقوم المزيد والمزيد من البلدان بإنشاء هياكل عسكرية موجهة نحو الفضاء.
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