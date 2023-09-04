https://sputnikarabic.ae/20230904/خبير-الهجوم-المضاد-ينهي-مسيرة-وزير-الدفاع-الأوكراني-1080675110.html
خبير: "الهجوم المضاد" ينهي مسيرة وزير الدفاع الأوكراني
خبير: "الهجوم المضاد" ينهي مسيرة وزير الدفاع الأوكراني
صرح إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، لـ"سبوتنيك"، بأن استقالة، أليكسي ريزنيكوف، من منصب وزير الدفاع الأوكراني ترتبط بعدم كفاءته، وبالهجوم... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T07:55+0000
2023-09-04T07:55+0000
2023-09-04T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
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وقال كوروتشينكو: "أعتقد أن استقالة ريزنيكوف مرتبطة بعدة عوامل، أولاً، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ثانياً، عدم كفاءته كوزير للدفاع في أوكرانيا، ثالثاً، رغبة زيلينسكي في تقوية الأشخاص من حوله الذين سيكونون أكثر صرامة وقوة".وأعلن زيلينسكي، يوم الأحد، أنه قرر إقالة أليكسي ريزنيكوف، من منصب وزير الدفاع واقترح بديلا عنه رستم أوميروف، الذي يرأس صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا.وأعرب رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، يوم أمس الأحد، عن اعتقاده بأن استقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، لها علاقة بفشل الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.وقال كونستانتينوف تعليقا على استقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أوميروف بدلا منه، "أنا لا أعرف أوميروف على الإطلاق، لكنني أعرف بالضبط الحالة التي وصل إليها نظام الدفاع بأكمله على أراضي أوكرانيا السابقة".
https://sputnikarabic.ae/20230903/رئيس-برلمان-القرم-يربط-استقالة-وزير-الدفاع-الأوكراني-بفشل-الهجوم-المضاد-1080668592.html
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العالم, روسيا
خبير: "الهجوم المضاد" ينهي مسيرة وزير الدفاع الأوكراني
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صرح إيغور كوروتشينكو، رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، لـ"سبوتنيك"، بأن استقالة، أليكسي ريزنيكوف، من منصب وزير الدفاع الأوكراني ترتبط بعدم كفاءته، وبالهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية ورغبة زيلينسكي في العثور على مرشح "أكثر حزما".
وقال كوروتشينكو: "أعتقد أن استقالة ريزنيكوف مرتبطة بعدة عوامل، أولاً، فشل الهجوم الأوكراني المضاد، ثانياً، عدم كفاءته كوزير للدفاع في أوكرانيا، ثالثاً، رغبة زيلينسكي في تقوية الأشخاص من حوله الذين سيكونون أكثر صرامة وقوة".
وأشار الخبير أيضًا إلى أن رغبة زيلينسكي في العثور على وزير دفاع أكثر كفاءة قد تكون مرتبطة بالاجتماع المقبل في رامشتاين، حيث سيتم التخطيط لحملة الخريف والشتاء لعام 2023 وربيع وصيف 2024.
وأعلن زيلينسكي، يوم الأحد، أنه قرر إقالة أليكسي ريزنيكوف، من منصب وزير الدفاع
واقترح بديلا عنه رستم أوميروف، الذي يرأس صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا.
وأعرب رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف،
يوم أمس الأحد، عن اعتقاده بأن استقالة وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، لها علاقة بفشل الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية.
وقال كونستانتينوف تعليقا على استقالة ريزنيكوف من منصبه، وتعيين رستم أوميروف بدلا منه، "أنا لا أعرف أوميروف على الإطلاق، لكنني أعرف بالضبط الحالة التي وصل إليها نظام الدفاع بأكمله على أراضي أوكرانيا السابقة".