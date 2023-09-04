https://sputnikarabic.ae/20230904/خبير-تركيا-لا-يمكنها-أن-تكون-ضامنا-لمبادرة-الحبوب-1080694355.html

خبير: تركيا لا يمكنها أن تكون ضامنا لمبادرة الحبوب

خبير: تركيا لا يمكنها أن تكون ضامنا لمبادرة الحبوب

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T14:37+0000

2023-09-04T14:37+0000

2023-09-04T14:37+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: تركيا لا يمكنها أن تكون ضامنا لمبادرة الحبوب خبير: تركيا لا يمكنها أن تكون ضامنا لمبادرة الحبوب

الرئيس بوتين يستقبل بحفاوة نظيره أردوغان ويؤكد المحافظة على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين البلدين. حول هذ اللقاء ومناقشة "صفقة الحبوب"، قال الخبير بالشأن التركي، الأستاذ محمود علوش لبرنامج "بلا قيود":إقالة وزير الدفاع الأوكراني من منصبه. وقال عنها الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب: الجيش السوداني يسيطر بالكامل على قيادة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. وبهذا الشأن يقول الخبير العسكري السوداني، أمين إسماعيل لبرنامجنا:ومن جانبه، قال الخبير الجزائري بالشؤون الأفريقية، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامج "بلا قيود":نتنياهو يعلن عن خطط لبناء جدار على الحدود مع الأردن. وهو ما قالت عنه المحللة السياسية والنائبة السابقة في البرلمان الأردني، ميسر السردية: توقعات بخفض السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط الشهر المقبل. وهو ما قال عنه المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين: العلاقات المغربية الجزائرية وحادثة مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ. حول إمكانية تجنب التصعيد بين الجانبين، قال الخبير بالشؤون المغربية، الأستاذ حمزة عنانو لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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