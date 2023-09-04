خبير: تركيا لا يمكنها أن تكون ضامنا لمبادرة الحبوب
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الرئيس بوتين يستقبل بحفاوة نظيره أردوغان ويؤكد المحافظة على مستوى الزخم في تطوير العلاقات بين البلدين. حول هذ اللقاء ومناقشة "صفقة الحبوب"، قال الخبير بالشأن التركي، الأستاذ محمود علوش لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ تركيا لا يمكن أن تكون ضامنا فعليا لتحقيق مطالب بنود الاتفاقية الروسية في المبادرة ودورها محدود، لأنها لا تمتلك تأثيرا على الدول الغربية لإقناعها بتخفيف العقوبات على روسيا أو منحها بعض الإعفاءات التي تريدها موسكو فيما يتعلق بصادرتها من الحبوب والأسمدة، ولكن مسألة الرعاية التركية مهمة جدّا".
إقالة وزير الدفاع الأوكراني من منصبه. وقال عنها الخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب:
"إنها جاءت نتيجة الصراعات بين النخبة وفشل الهجوم المضاد وتهرب زيلينسكي من المسؤولية كما أنها نتاج تدخل خارجي وصراع داخلي".
الجيش السوداني يسيطر بالكامل على قيادة سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم. وبهذا الشأن يقول الخبير العسكري السوداني، أمين إسماعيل لبرنامجنا:
"إنّ لدى السودان موقعا استراتيجيا في القارة فيؤثر بشكل كبير على الدول المجاورة، والقاعدة التي تم السيطرة عليها كان الدعم السريع يستخدمها سابقا لمحاربة الهجرة غير الشرعية ولكن بعد اندلاع هذه الحرب منذ أربعة أشهر، أصبحت خطوط إمداد خلفية للدعم السريع ولهذا تم تدميرها بواسطة القوات المسلحة".
ومن جانبه، قال الخبير الجزائري بالشؤون الأفريقية، الأستاذ سليم بوزيدي لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ السيطرة على قاعدة الدعم السريع لها أهميّة استراتيجية كبيرة، لأن الطرفين تكبّدا خسائر بشرية كبيرة جدا، وتحركات البرهان الخارجية ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاءت ليقول إننا نحن الممثل الشرعي للشعب السوداني".
نتنياهو يعلن عن خطط لبناء جدار على الحدود مع الأردن. وهو ما قالت عنه المحللة السياسية والنائبة السابقة في البرلمان الأردني، ميسر السردية:
"كل ما تروج له إسرائيل بأن بناء الجدار لمنع المهاجرين كذب وخداع بهدف إلى إفشال حل الدولتين مثل جدار غزة والقدس ومصر والجولان".
توقعات بخفض السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط الشهر المقبل. وهو ما قال عنه المدير التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية والخبير النفطي الدكتور علي بوخمسين:
"هدف المملكة تعزيز حماية أسواق النفط وتحقيق استقرار سعري لمستويات مقبولة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء".
العلاقات المغربية الجزائرية وحادثة مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ. حول إمكانية تجنب التصعيد بين الجانبين، قال الخبير بالشؤون المغربية، الأستاذ حمزة عنانو لبرنامج "بلا قيود":
"المغرب فتح تحقيقا في ملابسات القضية وأعتقد أنه كان على السلطات الجزائرية أن تعطي المساعدة لهؤلاء الشباب الذين أضاعوا الطريق ليتمكنوا من الولوج لبلادهم ونحن كمغاربة نطالب بالإفراج عن الشاب المعتقل وإرجاعه لأرض الوطن".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...