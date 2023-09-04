https://sputnikarabic.ae/20230904/خبير-تعيين-مسلم-متشدد-بمنصب-وزير-الدفاع-في-أوكرانيا-هو-دليل-على-الاتجاه-نحو-الحرب-الأهلية-1080688737.html

خبير: خطورة ذخائر اليورانيوم ترتد على الأوكرانيين لتسببها بالأمراض العضال

خبير: خطورة ذخائر اليورانيوم ترتد على الأوكرانيين لتسببها بالأمراض العضال

نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-04T13:44+0000

2023-09-04T13:44+0000

2023-09-04T15:57+0000

راديو

شؤون عسكرية

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خبير: تعيين مسلم متشدد بمنصب وزير الدفاع في أوكرانيا هو دليل على الاتجاه نحو الحرب الإرهابية خبير: تعيين مسلم متشدد بمنصب وزير الدفاع في أوكرانيا هو دليل على الاتجاه نحو الحرب الإرهابية

يدور الحديث الآن عن خطط أمريكية لم يؤكدها البيت الأبيض لإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا ذلك إرهابا دوليا، وأن الغرب يقوم بتوسيع حجم ونطاق الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني. ستكون روسيا طبعا قادرة على استخدام تفوقها العسكري لإجبار الولايات المتحدة وحلف الناتو على "تذوق ثمار الهزيمة المرة" والتراجع المخزي.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن الروسي الدكتور بسام البني: منذ أسابيع لم تهدأ القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية وسط حديث متصاعد عن معركة قادمة في المنطقة... فما سر هذه التحركات وما غايتها؟ حول هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون: تستقبل مصر على أراضيها مناورات "النجم الساطع- 2023"، في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط وبمشاركة ثماني دول. عن هذه المناورات تحدَّث الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج: التفاصيل في الملف الصوتي...

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2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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