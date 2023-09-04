https://sputnikarabic.ae/20230904/خبير-تعيين-مسلم-متشدد-بمنصب-وزير-الدفاع-في-أوكرانيا-هو-دليل-على-الاتجاه-نحو-الحرب-الأهلية-1080688737.html
خبير: خطورة ذخائر اليورانيوم ترتد على الأوكرانيين لتسببها بالأمراض العضال
خبير: خطورة ذخائر اليورانيوم ترتد على الأوكرانيين لتسببها بالأمراض العضال
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T13:44+0000
2023-09-04T13:44+0000
2023-09-04T15:57+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: تعيين مسلم متشدد بمنصب وزير الدفاع في أوكرانيا هو دليل على الاتجاه نحو الحرب الإرهابية
خبير: تعيين مسلم متشدد بمنصب وزير الدفاع في أوكرانيا هو دليل على الاتجاه نحو الحرب الإرهابية
يدور الحديث الآن عن خطط أمريكية لم يؤكدها البيت الأبيض لإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا ذلك إرهابا دوليا، وأن الغرب يقوم بتوسيع حجم ونطاق الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني. ستكون روسيا طبعا قادرة على استخدام تفوقها العسكري لإجبار الولايات المتحدة وحلف الناتو على "تذوق ثمار الهزيمة المرة" والتراجع المخزي.حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن الروسي الدكتور بسام البني: منذ أسابيع لم تهدأ القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية وسط حديث متصاعد عن معركة قادمة في المنطقة... فما سر هذه التحركات وما غايتها؟ حول هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون: تستقبل مصر على أراضيها مناورات "النجم الساطع- 2023"، في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط وبمشاركة ثماني دول. عن هذه المناورات تحدَّث الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج: التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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محمد جمعة
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: خطورة ذخائر اليورانيوم ترتد على الأوكرانيين لتسببها بالأمراض العضال
13:44 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 15:57 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
نناقش في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة سبوتنيك في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
يدور الحديث الآن عن خطط أمريكية لم يؤكدها البيت الأبيض لإرسال قذائف اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، فيما تعتبر روسيا ذلك إرهابا دوليا، وأن الغرب يقوم بتوسيع حجم ونطاق الأسلحة الهجومية المقدمة لنظام كييف، لمحاربة روسيا حتى آخر أوكراني. ستكون روسيا طبعا قادرة على استخدام تفوقها العسكري لإجبار الولايات المتحدة وحلف الناتو على "تذوق ثمار الهزيمة المرة" والتراجع المخزي.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "شؤون عسكرية" الخبير بالشأن الروسي الدكتور بسام البني:
"خطورة هذه المقذوفات ستعود على الأوكرانيين وعلى من سيستخدمها بسبب حتمية ارتفاع نسبة الأمراض العضال وأنا أعتقد أن أي مقذوفات مزودة باليورانيوم المنضب ستأتي إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة ستلقى نفس المصير الذي لاقته بريطانيا عندما تم تدمير مستودع الذخيرة باليورانيوم المنضب في مدينة خميلينسكي".
منذ أسابيع لم تهدأ القوات الأمريكية على الحدود السورية العراقية وسط حديث متصاعد عن معركة قادمة في المنطقة... فما سر هذه التحركات وما غايتها؟ حول هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي العميد هيثم حسون:
"تهدف هذه الحشود إلى قطع الطريق بين سوريا والعراق في إطار الضغط المعنوي والنفسي على سوريا ولترهيب سكان المنطقة وللقوى المنتشرة في تلك المنطقة خاصة القوى التابعة للدولة السورية ولجهات أخرى معادية للولايات المتحدة الأمريكية".
تستقبل مصر على أراضيها مناورات "النجم الساطع- 2023"، في أكبر حدث عسكري بمنطقة الشرق الأوسط وبمشاركة ثماني دول. عن هذه المناورات تحدَّث الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء سمير فرج:
"هذه المناورات تدل على أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تسير في أحسن ما يكون، والولايات المتحدة تقدر عاليا الدور المصري وقوة مصر العسكرية وأهميتها في استقرار منطقة الشرق الأوسط، ولكن تبقى علاقة مصر قوية مع روسيا التي تبني لمصر المفاعل النووي في الضبعة و تنجز أكبر منطقة استثمارية في قناة السويس وتعمل على تطوير المصانع الحربية المصرية".
التفاصيل في الملف الصوتي...