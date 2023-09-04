https://sputnikarabic.ae/20230904/دبلوماسي-هناك-محاولات-لتحييد-روسيا-من-جنوب-القوقاز-باستخدام-أرمينيا-1080687503.html
دبلوماسي: هناك محاولات لتحييد روسيا من جنوب القوقاز باستخدام أرمينيا
دبلوماسي: هناك محاولات لتحييد روسيا من جنوب القوقاز باستخدام أرمينيا
صرّح مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن "هناك محاولة بشكل متعمد لإجبار روسيا على الخروج من جنوب القوقاز، وتستخدم يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T14:22+0000
2023-09-04T14:22+0000
2023-09-04T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/04/1047397132_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f0e9055df19642f1ff5c2f48a5d1120.jpg
وأوضح المصدر إلى أن "موسكو مستاءة للغاية من التصريحات العامة الأخيرة للقيادة الأرمينية، بما في ذلك تصريحات رئيس وزراء أرمينيا، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، وتعليق وزارة الخارجية الأرمينية، في 31 أغسطس(آب الماضي)، فهم يعتبرونها (في روسيا) غير مقبولة سواء من حيث اللهجة أو المضمون وتركيزها على تحميل روسيا مسؤولية أخطائهما (رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الأرمينية)".وأضاف المصدر: "أما بالنسبة لـ"الانفصال عن المنطقة" المنسوب إلينا، فإنهم في الواقع يحاولون طرد روسيا بشكل متعمد من جنوب القوقاز، باستخدام يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف".ووفقا للمصدر فإن "روسيا باعتبارها أقرب جار وصديق لأرمينيا، لا تنوي مغادرة المنطقة، ومع ذلك، ينبغي أن تكون هذه العلاقة ذات اتجاهين، أي لا ينبغي لأرمينيا أيضًا أن تصبح أداة في يد الغرب للضغط على روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230904/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تنحية-وزير-الدفاع-الأوكراني-ريزنيكوف-1080685720.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/04/1047397132_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc02692b87113919678d087f084b5ed3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
دبلوماسي: هناك محاولات لتحييد روسيا من جنوب القوقاز باستخدام أرمينيا
تابعنا عبر
صرّح مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن "هناك محاولة بشكل متعمد لإجبار روسيا على الخروج من جنوب القوقاز، وتستخدم يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح المصدر إلى أن "موسكو مستاءة للغاية من التصريحات العامة الأخيرة للقيادة الأرمينية، بما في ذلك تصريحات رئيس وزراء أرمينيا، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، وتعليق وزارة الخارجية الأرمينية، في 31 أغسطس(آب الماضي)، فهم يعتبرونها (في روسيا) غير مقبولة سواء من حيث اللهجة أو المضمون وتركيزها على تحميل روسيا مسؤولية أخطائهما (رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الأرمينية)".
وأكّد المصدر على أنه "لا يُنظر إلى العلاقات مع أرمينيا في مجال الأمن والاقتصاد في موسكو، على أنها "اتكال" دولة على أخرى، بل على أنها شراكة متساوية ومفيدة للطرفين ومثبتة".
وأضاف المصدر: "أما بالنسبة لـ"الانفصال عن المنطقة" المنسوب إلينا، فإنهم في الواقع يحاولون طرد روسيا بشكل متعمد من جنوب القوقاز، باستخدام يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف".
ووفقا للمصدر فإن "روسيا باعتبارها أقرب جار وصديق لأرمينيا، لا تنوي مغادرة المنطقة، ومع ذلك، ينبغي أن تكون هذه العلاقة ذات اتجاهين، أي لا ينبغي لأرمينيا أيضًا أن تصبح أداة في يد الغرب للضغط على روسيا".