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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/دبلوماسي-هناك-محاولات-لتحييد-روسيا-من-جنوب-القوقاز-باستخدام-أرمينيا-1080687503.html
دبلوماسي: هناك محاولات لتحييد روسيا من جنوب القوقاز باستخدام أرمينيا
دبلوماسي: هناك محاولات لتحييد روسيا من جنوب القوقاز باستخدام أرمينيا
صرّح مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن "هناك محاولة بشكل متعمد لإجبار روسيا على الخروج من جنوب القوقاز، وتستخدم يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T14:22+0000
2023-09-04T14:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وأوضح المصدر إلى أن "موسكو مستاءة للغاية من التصريحات العامة الأخيرة للقيادة الأرمينية، بما في ذلك تصريحات رئيس وزراء أرمينيا، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، وتعليق وزارة الخارجية الأرمينية، في 31 أغسطس(آب الماضي)، فهم يعتبرونها (في روسيا) غير مقبولة سواء من حيث اللهجة أو المضمون وتركيزها على تحميل روسيا مسؤولية أخطائهما (رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الأرمينية)".وأضاف المصدر: "أما بالنسبة لـ"الانفصال عن المنطقة" المنسوب إلينا، فإنهم في الواقع يحاولون طرد روسيا بشكل متعمد من جنوب القوقاز، باستخدام يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف".ووفقا للمصدر فإن "روسيا باعتبارها أقرب جار وصديق لأرمينيا، لا تنوي مغادرة المنطقة، ومع ذلك، ينبغي أن تكون هذه العلاقة ذات اتجاهين، أي لا ينبغي لأرمينيا أيضًا أن تصبح أداة في يد الغرب للضغط على روسيا".
https://sputnikarabic.ae/20230904/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تنحية-وزير-الدفاع-الأوكراني-ريزنيكوف-1080685720.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

دبلوماسي: هناك محاولات لتحييد روسيا من جنوب القوقاز باستخدام أرمينيا

14:22 GMT 04.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالأطباء الروس يستقبلون مرضى من ستيباناكيرت في منطقة قره باغ، 1 ديسمبر 2020
الأطباء الروس يستقبلون مرضى من ستيباناكيرت في منطقة قره باغ، 1 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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صرّح مصدر دبلوماسي روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن "هناك محاولة بشكل متعمد لإجبار روسيا على الخروج من جنوب القوقاز، وتستخدم يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف".
وأوضح المصدر إلى أن "موسكو مستاءة للغاية من التصريحات العامة الأخيرة للقيادة الأرمينية، بما في ذلك تصريحات رئيس وزراء أرمينيا، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، وتعليق وزارة الخارجية الأرمينية، في 31 أغسطس(آب الماضي)، فهم يعتبرونها (في روسيا) غير مقبولة سواء من حيث اللهجة أو المضمون وتركيزها على تحميل روسيا مسؤولية أخطائهما (رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الأرمينية)".

وأكّد المصدر على أنه "لا يُنظر إلى العلاقات مع أرمينيا في مجال الأمن والاقتصاد في موسكو، على أنها "اتكال" دولة على أخرى، بل على أنها شراكة متساوية ومفيدة للطرفين ومثبتة".

وأضاف المصدر: "أما بالنسبة لـ"الانفصال عن المنطقة" المنسوب إلينا، فإنهم في الواقع يحاولون طرد روسيا بشكل متعمد من جنوب القوقاز، باستخدام يريفان كوسيلة لتحقيق هذا الهدف".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية تعلق على تنحية وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف
12:22 GMT
ووفقا للمصدر فإن "روسيا باعتبارها أقرب جار وصديق لأرمينيا، لا تنوي مغادرة المنطقة، ومع ذلك، ينبغي أن تكون هذه العلاقة ذات اتجاهين، أي لا ينبغي لأرمينيا أيضًا أن تصبح أداة في يد الغرب للضغط على روسيا".
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