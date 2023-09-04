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https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيسي-التعاون-بين-إيران-والسعودية-وزيادة-التعاون-بين-دول-المنطقة-سيمنعان-التدخلات-الأجنبية-1080688595.html
رئيسي يؤكد أهمية التعاون بين إيران والسعودية
رئيسي يؤكد أهمية التعاون بين إيران والسعودية
أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، على "ضرورة الاستفادة من الإمكانات الموجودة لتقوية العلاقات بين إيران والسعودية". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T13:41+0000
2023-09-04T14:06+0000
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وقال رئيسي في لقاء مع سفير إيران في السعودية، قبل توجهه إلى الرياض، إن "التعاون بين إيران والسعودية، وزيادة التعاون بين دول المنطقة سيمنعان التدخلات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤدي أيضا لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية والإقليمية".وأضاف أن "إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أفدت بأن "السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، سيبدأ عمله في المملكة، غدا الثلاثاء، الموافق 5 سبتمبر/ أيلول الجاري".كما أعلن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، أمس الأحد، أنه سيتوجه إلى الرياض، غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن "السفير السعودي لدى طهران أيضا سيصل في غضون هذه الفترة الزمنية".وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230822/إعلام-اختيار-عبد-الله-العنزي-سفيرا-للسعودية-لدى-إيران-1080307894.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, إبراهيم رئيسي, أخبار العالم الآن, العالم

رئيسي يؤكد أهمية التعاون بين إيران والسعودية

13:41 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 14:06 GMT 04.09.2023)
© AFP 2023 / KIM LUDBROOKالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة "بريكس" الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال مشاركته في قمة بريكس الـ15، 24 أغسطس/ آب 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© AFP 2023 / KIM LUDBROOK
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أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، على "ضرورة الاستفادة من الإمكانات الموجودة لتقوية العلاقات بين إيران والسعودية".
وقال رئيسي في لقاء مع سفير إيران في السعودية، قبل توجهه إلى الرياض، إن "التعاون بين إيران والسعودية، وزيادة التعاون بين دول المنطقة سيمنعان التدخلات الأجنبية"، مشيرًا إلى أن ذلك "سيؤدي أيضا لتحسين مكانة دول المنطقة في المعادلات الدولية والإقليمية".
وأضاف أن "إيران والسعودية دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، قد أفدت بأن "السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، سيبدأ عمله في المملكة، غدا الثلاثاء، الموافق 5 سبتمبر/ أيلول الجاري".
كما أعلن السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، أمس الأحد، أنه سيتوجه إلى الرياض، غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن "السفير السعودي لدى طهران أيضا سيصل في غضون هذه الفترة الزمنية".
وأعرب عنايتي، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".
السفارة الإيرانية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2023
إعلام: اختيار عبد الله العنزي سفيرا للسعودية لدى إيران
22 أغسطس, 05:37 GMT
وفي شهر مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.
وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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