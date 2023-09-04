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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-منشأة-تصنيع-زوارق-مسيرة-في-أوكرانيا--عاجل-1080683257.html
سلاح الجو الروسي يدمر منشأة تصنيع زوارق مسيرة في أوكرانيا
سلاح الجو الروسي يدمر منشأة تصنيع زوارق مسيرة في أوكرانيا
دمرت القوات الجوفضائية الروسية مرافق حيوية حساسة تابعة للجيش الأوكراني بضربات دقيقة استخدمت خلالها الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T10:41+0000
2023-09-04T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الاثنين، قائلة: "دمر السلاح الجوي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، الليلة، 4 زوارق عسكرية عالية السرعة من تصنيع شركة "ويلارد سي فورس" الأمريكية، بالإضافة إلى القضاء على مجموعات إنزال من الأفراد العسكريين التابعين لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت بمرافقة الزوارق".وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك وسيفيرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور زابوروجيه، اتخذت وحدات من مجموعة القوات الروسية، وبدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خطوات نشطة لتحسين الوضع التكتيكي في منطقتي رابوتينو وفيربوفي في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك صد هجومًا مضادًا من قبل مفرزة هجومية من اللواء 82 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وبلغت خسائر العدو أكثر من 115 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع مركبات، ومدفعي "إم - 777"، وآخرين من طراز "بالادين إم 109"، ومدفعي "إم - 119" جميعهم من صناعة أمريكية، بالإضافة إلى مدفعي "دي- 30" وآخر من طراز "د - 20" .
https://sputnikarabic.ae/20230904/القوات-الروسية-تدمر-احتياطيات-الذخيرة-الأوكرانية-وتسقط-مروحية--مي--8--عاجل-1080682796.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سلاح الجو الروسي يدمر منشأة تصنيع زوارق مسيرة في أوكرانيا

10:41 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 04.09.2023)
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
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دمرت القوات الجوفضائية الروسية مرافق حيوية حساسة تابعة للجيش الأوكراني بضربات دقيقة استخدمت خلالها الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الاثنين، قائلة: "دمر السلاح الجوي الروسي التابع لأسطول البحر الأسود في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، الليلة، 4 زوارق عسكرية عالية السرعة من تصنيع شركة "ويلارد سي فورس" الأمريكية، بالإضافة إلى القضاء على مجموعات إنزال من الأفراد العسكريين التابعين لقوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، التي كانت بمرافقة الزوارق".

بالإضافة إلى ذلك، وجهت الطائرات المسيرة الروسية ضربة قوية إلى مؤسسة لبناء السفن في أوكرانيا، حيث كانت ضالعة بتجميع قوارب مسيرة من مكونات مستوردة.

وعلى محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي أرتيوموفسك وسيفيرنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر احتياطيات الذخيرة الأوكرانية وتسقط مروحية "مي- 8"
10:29 GMT

وخلال القتال فقد العدو ما يصل إلى 285 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وسبع سيارات عسكرية، ومدفع "بالادين إم 109" أمريكي الصنع، وآخر من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفعي "هاوتزر إم 105" أمريكيي الصنع.

وعلى محور زابوروجيه، اتخذت وحدات من مجموعة القوات الروسية، وبدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، خطوات نشطة لتحسين الوضع التكتيكي في منطقتي رابوتينو وفيربوفي في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك صد هجومًا مضادًا من قبل مفرزة هجومية من اللواء 82 المحمول جوًا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 115 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع مركبات، ومدفعي "إم - 777"، وآخرين من طراز "بالادين إم 109"، ومدفعي "إم - 119" جميعهم من صناعة أمريكية، بالإضافة إلى مدفعي "دي- 30" وآخر من طراز "د - 20" .
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