https://sputnikarabic.ae/20230904/شركة-كلاشينكوف-تعتزم-مضاعفة-إنتاجها-من-الصواريخ-الموجهة-المضادة-للدبابات-1080687398.html
شركة "كلاشينكوف" تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
شركة "كلاشينكوف" تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
تعتزم شركة "كلاشينكوف" المتخصصة بصنع الأسلحة إلى مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "فيخر 1" وقذائف "كيتولوف 2 إم" والصواريخ الموجهة... 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T12:52+0000
2023-09-04T12:52+0000
2023-09-04T12:52+0000
روسيا
رصد عسكري
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وذكر موقع "كلاشينكوف"، أنه "تم ابتكار وتصميم صاروخ "فيخر" لتدمير المركبات المدرعة البرية القابلة للمناورة، وكذلك الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات والطائرات الهجومية والطائرات المسيرة".كما تقوم القوات الروسية بتدمير المركبات المدرعة الأمريكية من طراز "برادلي" ذات الحماية الديناميكية باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات "ويرلويند -1".وتحتوي قذائف المدفعية الموجهة "كيتولوف 2" على رؤوس صاروخية موجهة بالليزر، وهي مصممة لتدمير الهياكل الهندسية المحصنة والأهداف المتحركة من الطلقة الأولى، ومدى رمايتها 12 كلم.ومن المعروف أن صواريخ "سام" تتجاهل المصائد الحرارية وتتجاوزها وتصيب الهدف الحقيقي ويستطيع الصاروخ ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، ويتراوح ارتفاع الطيران من 10 إلى 3500 متر.
https://sputnikarabic.ae/20220425/كلاشينكوف-تطور-طلقات-سوداء-تتميز-بسرعة-الرصاصة-1061583467.html
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روسيا, رصد عسكري
شركة "كلاشينكوف" تعتزم مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات
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تعتزم شركة "كلاشينكوف" المتخصصة بصنع الأسلحة إلى مضاعفة إنتاجها من الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز "فيخر 1" وقذائف "كيتولوف 2 إم" والصواريخ الموجهة المضادة للطائرات من طراز "سام".
وذكر
موقع "كلاشينكوف"، أنه "تم ابتكار وتصميم صاروخ "فيخر" لتدمير المركبات المدرعة البرية القابلة للمناورة، وكذلك الأهداف الجوية بما في ذلك المروحيات والطائرات الهجومية والطائرات المسيرة".
كما تقوم القوات الروسية بتدمير المركبات المدرعة الأمريكية من طراز "برادلي" ذات الحماية الديناميكية باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات "ويرلويند -1".
وتحتوي قذائف المدفعية الموجهة "كيتولوف 2" على رؤوس صاروخية موجهة بالليزر، وهي مصممة لتدمير الهياكل الهندسية المحصنة والأهداف المتحركة من الطلقة الأولى، ومدى رمايتها 12 كلم.
ومن المعروف أن صواريخ "سام" تتجاهل المصائد الحرارية وتتجاوزها وتصيب الهدف الحقيقي ويستطيع الصاروخ ضرب أهداف على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات، ويتراوح ارتفاع الطيران من 10 إلى 3500 متر.