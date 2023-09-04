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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230904/طاقم-مروحية-كا---52-الروسية-يدمر-مدرعة-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1080679148.html
طاقم مروحية "كا - 52" الروسية يدمر مدرعة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
طاقم مروحية "كا - 52" الروسية يدمر مدرعة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة مروحية روسية تقوم باستهداف مدرعة أوكرانية جنوبي دونيتسك. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:41+0000
2023-09-04T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر اللقطات مروحية الاستطلاع والهجوم الروسية "كا - 52" وهي تقوم بمهاجمة مركبة مدرعة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعمل الطيارون الروس على إصابة المدرعة الأوكرانية بصواريخ دقيقة موجهة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

طاقم مروحية "كا - 52" الروسية يدمر مدرعة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك

09:41 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 04.09.2023)
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية "كا 52" الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2023
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ
/
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة مروحية روسية تقوم باستهداف مدرعة أوكرانية جنوبي دونيتسك.
وتظهر اللقطات مروحية الاستطلاع والهجوم الروسية "كا - 52" وهي تقوم بمهاجمة مركبة مدرعة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعمل الطيارون الروس على إصابة المدرعة الأوكرانية بصواريخ دقيقة موجهة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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