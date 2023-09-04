https://sputnikarabic.ae/20230904/طاقم-مروحية-كا---52-الروسية-يدمر-مدرعة-أوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1080679148.html
طاقم مروحية "كا - 52" الروسية يدمر مدرعة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
طاقم مروحية "كا - 52" الروسية يدمر مدرعة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة مروحية روسية تقوم باستهداف مدرعة أوكرانية جنوبي دونيتسك. 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T09:41+0000
2023-09-04T09:41+0000
2023-09-04T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وتظهر اللقطات مروحية الاستطلاع والهجوم الروسية "كا - 52" وهي تقوم بمهاجمة مركبة مدرعة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعمل الطيارون الروس على إصابة المدرعة الأوكرانية بصواريخ دقيقة موجهة.تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
طاقم مروحية "كا - 52" الروسية يدمر مدرعة أوكرانية على محور جنوب دونيتسك
09:41 GMT 04.09.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 04.09.2023) تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طائرة مروحية روسية تقوم باستهداف مدرعة أوكرانية جنوبي دونيتسك.
وتظهر اللقطات مروحية الاستطلاع والهجوم الروسية "كا - 52" وهي تقوم بمهاجمة مركبة مدرعة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعمل الطيارون الروس على إصابة المدرعة الأوكرانية بصواريخ دقيقة موجهة.
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.