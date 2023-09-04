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https://sputnikarabic.ae/20230904/مبيعات-الأسلحة-في-دول-العالم-والشرق-الأوسط-1080686276.html
مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط
مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط
استكشفت "سبوتنيك" الدول التي تبيع معظم الأسلحة للأفراد. تعرف على الدول الأكثر مبيعًا للأسلحة في العالم من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T12:56+0000
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика

مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط

12:56 GMT 04.09.2023
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استكشفت "سبوتنيك" الدول التي تبيع معظم الأسلحة للأفراد. تعرف على الدول الأكثر مبيعًا للأسلحة في العالم من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط - سبوتنيك عربي
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