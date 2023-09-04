https://sputnikarabic.ae/20230904/مبيعات-الأسلحة-في-دول-العالم-والشرق-الأوسط-1080686276.html
مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط
مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط
استكشفت "سبوتنيك" الدول التي تبيع معظم الأسلحة للأفراد. تعرف على الدول الأكثر مبيعًا للأسلحة في العالم من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك". 04.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-04T12:56+0000
2023-09-04T12:56+0000
2023-09-04T12:56+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080686120_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6b9f47cb836ba9b62a784172c21e0580.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080686120_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bc2b3386ee38d6990fe8708bad2a0a8d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика
مبيعات الأسلحة في دول العالم والشرق الأوسط
تابعنا عبر
استكشفت "سبوتنيك" الدول التي تبيع معظم الأسلحة للأفراد. تعرف على الدول الأكثر مبيعًا للأسلحة في العالم من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".