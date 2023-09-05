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أردوغان يثمن مباحثاته مع بوتين ويصفها "بالمثمرة"
أردوغان يثمن مباحثاته مع بوتين ويصفها "بالمثمرة"
اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، في سوتشي، "شاملة ومثمرة". 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T18:30+0000
2023-09-05T18:30+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة متلفزة أعقبت اجتماعًا للحكومة التركية، اليوم الثلاثاء: "عقدنا اجتماعًا شاملًا ومثمرًا مع السيد بوتين في سوتشي، وأنا متأكد أن العالم أجمع يقدّر هذا الاجتماع، الذي ناقشنا خلاله صفقة الحبوب وعددًا من المشكلات الإنسانية الأخرى".واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي.وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين بالارتفاع".
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

أردوغان يثمن مباحثاته مع بوتين ويصفها "بالمثمرة"

18:30 GMT 05.09.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوراستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، في سوتشي، "شاملة ومثمرة".
إسطنبول - سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة متلفزة أعقبت اجتماعًا للحكومة التركية، اليوم الثلاثاء: "عقدنا اجتماعًا شاملًا ومثمرًا مع السيد بوتين في سوتشي، وأنا متأكد أن العالم أجمع يقدّر هذا الاجتماع، الذي ناقشنا خلاله صفقة الحبوب وعددًا من المشكلات الإنسانية الأخرى".
واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي.

وقال بوتين في مستهل اللقاء، إن هناك ثباتا في العلاقات ويتم الحفاظ على زخمها عبر تطويرها في مختلف المجالات بين البلدين.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وتركيا ارتفع بنسبة 86%، خلال العام الماضي، مضيفا أنه "في النصف الأول من هذا العام، استمر الاتجاه الإيجابي في التجارة بين البلدين بالارتفاع".
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