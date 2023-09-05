https://sputnikarabic.ae/20230905/إعلام-إسرائيل-تعتقل-خلية-من-الجهاد-الإسلامي-لتورطها-في-تهريب-أسلحة-1080734781.html

إعلام: إسرائيل تعتقل خلية من "الجهاد الإسلامي" لتورطها في تهريب أسلحة

إعلام: إسرائيل تعتقل خلية من "الجهاد الإسلامي" لتورطها في تهريب أسلحة

اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، اليوم الثلاثاء، خلية فلسطينية بتهمة تورطها في تهريب عبوات وأسلحة من الحدود الأردنية. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T14:11+0000

2023-09-05T14:11+0000

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وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "جهاز الشاباك الإسرائيلي اعتقل خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، بتهمة تهريب الأسلحة والعبوات الناسفة من الحدود الأردنية".وأوضحت الصحيفة أن "جهاز الشاباك سمح أخيرا بالنشر بأنه خلال عملية مشتركة للشرطة و"الشاباك" الإسرائيليين تم اعتقال اثنين من فلسطيني الداخل 48 يحملان الهوية الإسرائيلية ويعيشان في مدينة طولكرم في الضفة الغربية، لتورطهما في تهريب عبوات وأسلحة من الحدود الأردنية".ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه "تم اعتقال شخص ثالث اخيرا معهم من مدينة طولكرم أيضا، حيث تبين من خلال تحقيقات "الشاباك" الإسرائيلي أنه تم تجنيد هؤلاء الثلاثة من قبل نشطاء "الجهاد الإسلامي" من مخيم جنين في الضفة الغربية".وكانت القيادات الفلسطينية قد شددت في اجتماعها، الأسبوع الماضي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تمسكها بخيار المقاومة باعتباره "خيارا استراتيجيا للشعب الفلسطيني"، فضلا عن "عدم التراجع عن عمليات المقاومة في الضفة الغربية، كأولوية في هذه المرحلة".ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد هدد باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، قائلا عن العاروري إنه "يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه. "حماس" تدرك جيدا أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا - في الضفة، في غزة وفي أي مكان آخر، كل من يحاول إيذاءنا، ومن يمول ويخطط ويوجه الإرهاب ضد إسرائيل، سيدفع الثمن كاملا".وتصاعدت التهديدات الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، باستهداف قيادات من "حماس"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، إذ تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا، منذ بداية العام الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20230901/حماس-والجهاد-الإسلامي-لا-تراجع-عن-العمليات-في-الضفة-الغربية-1080604522.html

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