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https://sputnikarabic.ae/20230905/إعلام-نتنياهو-مستعد-لتقديم-تنازلات-لزيارة-البيت-الأبيض-1080739033.html
إعلام: نتنياهو مستعد لتقديم "تنازلات" لزيارة البيت الأبيض
إعلام: نتنياهو مستعد لتقديم "تنازلات" لزيارة البيت الأبيض
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعد وبقوة لتلبية أي دعوة لزيارة البيت الأبيض، ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T16:06+0000
2023-09-05T16:06+0000
إسرائيل
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "نتنياهو مستعد لتقديم أي تنازلات ممكنة بهدف تلبية دعوة أمريكية لزيارة البيت الأبيض، ولقاء المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم بايدن، ومن بين تلك التنازلات تجميد خطة "الإصلاح القضائي".وأوضحت الصحيفة أن "رئيس الوزراء يريد لقاء الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض، وليس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو في مكتبه في الفندق أو ما شابه، حيث يرغب في عقد لقاء مطول مع مسؤولي الإدارة الأمريكية".وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد صرح في 20 أغسطس/ آب الماضي، بأن "العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل، خلال الأربعين عاما الماضية"، موضحًا أن "البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر/ أيلول المقبل".وشدد المسؤول الإسرائيلي الوثيق الصلة برئيس الوزراء نتنياهو، أن "العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أفضل حالاتها".يشار إلى أن البيت الأبيض لم يوجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارته، حتى الآن، رغم مرور نحو 8 أشهر كاملة، على تولّيه رئاسة الوزراء في تل أبيب، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادا ضمنيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لتدخله في شؤون بلاده فيما يتعلق بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلّق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين، الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".ومضى نتنياهو، بقوله: "من حقهم التعبير عن رأيهم، ولكن في ديمقراطية ذات سيادة، كما هو الحال في إسرائيل، فإن النواب المنتخبين هم الذين سيقررون".
https://sputnikarabic.ae/20230820/نتنياهو-يزور-واشنطن-الشهر-المقبل-1080256295.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو, جو بايدن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو, جو بايدن

إعلام: نتنياهو مستعد لتقديم "تنازلات" لزيارة البيت الأبيض

16:06 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مستعد وبقوة لتلبية أي دعوة لزيارة البيت الأبيض، ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "نتنياهو مستعد لتقديم أي تنازلات ممكنة بهدف تلبية دعوة أمريكية لزيارة البيت الأبيض، ولقاء المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم بايدن، ومن بين تلك التنازلات تجميد خطة "الإصلاح القضائي".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2023
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وأوضحت الصحيفة أن "رئيس الوزراء يريد لقاء الرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض، وليس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو في مكتبه في الفندق أو ما شابه، حيث يرغب في عقد لقاء مطول مع مسؤولي الإدارة الأمريكية".
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، قد صرح في 20 أغسطس/ آب الماضي، بأن "العلاقات مع الجانب الأمريكي هي الأفضل، خلال الأربعين عاما الماضية"، موضحًا أن "البيت الأبيض الأمريكي قد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى زيارته، في سبتمبر/ أيلول المقبل".
وشدد المسؤول الإسرائيلي الوثيق الصلة برئيس الوزراء نتنياهو، أن "العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في أفضل حالاتها".
يشار إلى أن البيت الأبيض لم يوجه الدعوة إلى نتنياهو لزيارته، حتى الآن، رغم مرور نحو 8 أشهر كاملة، على تولّيه رئاسة الوزراء في تل أبيب، في وقت وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي انتقادا ضمنيا للرئيس الأمريكي جو بايدن، لتدخله في شؤون بلاده فيما يتعلق بخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "لم أعلّق أبدا على النقاشات الداخلية في الديمقراطيات الأخرى وهذا على عكس القادة الأجانب الآخرين، الذين يعبرون عن رأيهم بشأن ما يحدث في إسرائيل".
ومضى نتنياهو، بقوله: "من حقهم التعبير عن رأيهم، ولكن في ديمقراطية ذات سيادة، كما هو الحال في إسرائيل، فإن النواب المنتخبين هم الذين سيقررون".
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