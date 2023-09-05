https://sputnikarabic.ae/20230905/إعلام-يكشف-عن-سبب-غير-عادي-لخسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1080711451.html

الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية

الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية

كشفت وسائل إعلام نقلا عن مديرة مركز مكافحة الفساد الأوكراني، داريا كالينيوك، أن هناك عاملا "غير عادي" يتسبب بزيادة خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك. 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T09:34+0000

2023-09-05T09:34+0000

2023-09-05T09:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقالت كالينيوك: "الفساد يمكن أن يقتل. واعتماداً على مدى فعالية حماية الأموال العامة، سيكون الجندي إما مسلحاً أو غير مسلح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة طوال فترة الأحكام العرفية. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة التشريعية يمكن تقديمها إلى البرلمان في المستقبل القريب.وبموجب قانون أوكرانيا، تنص عقوبة الخيانة أثناء الأحكام العرفية على عقوبة قصوى هي السجن مدى الحياة.

https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-كييف-فقدت-أكثر-من-66-ألف-جندي-و7600-قطعة-سلاح-منذ-بداية-الهجوم-المضاد-1080710366.html

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