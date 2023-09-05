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Военнослужащий инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа проводит разминирование участка дороги на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230905/إعلام-يكشف-عن-سبب-غير-عادي-لخسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1080711451.html
الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية
الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية
كشفت وسائل إعلام نقلا عن مديرة مركز مكافحة الفساد الأوكراني، داريا كالينيوك، أن هناك عاملا "غير عادي" يتسبب بزيادة خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:34+0000
2023-09-05T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقالت كالينيوك: "الفساد يمكن أن يقتل. واعتماداً على مدى فعالية حماية الأموال العامة، سيكون الجندي إما مسلحاً أو غير مسلح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة طوال فترة الأحكام العرفية. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة التشريعية يمكن تقديمها إلى البرلمان في المستقبل القريب.وبموجب قانون أوكرانيا، تنص عقوبة الخيانة أثناء الأحكام العرفية على عقوبة قصوى هي السجن مدى الحياة.
https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-كييف-فقدت-أكثر-من-66-ألف-جندي-و7600-قطعة-سلاح-منذ-بداية-الهجوم-المضاد-1080710366.html
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العالم
العالم

الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية

09:34 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:57 GMT 05.09.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر "مستا-بي" في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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كشفت وسائل إعلام نقلا عن مديرة مركز مكافحة الفساد الأوكراني، داريا كالينيوك، أن هناك عاملا "غير عادي" يتسبب بزيادة خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك.
وقالت كالينيوك: "الفساد يمكن أن يقتل. واعتماداً على مدى فعالية حماية الأموال العامة، سيكون الجندي إما مسلحاً أو غير مسلح".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: كييف فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بداية "الهجوم المضاد"
09:04 GMT
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة طوال فترة الأحكام العرفية. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة التشريعية يمكن تقديمها إلى البرلمان في المستقبل القريب.
وبموجب قانون أوكرانيا، تنص عقوبة الخيانة أثناء الأحكام العرفية على عقوبة قصوى هي السجن مدى الحياة.
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Вертолет Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:28 GMT
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