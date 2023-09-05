https://sputnikarabic.ae/20230905/إعلام-يكشف-عن-سبب-غير-عادي-لخسائر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1080711451.html
الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية
الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية
كشفت وسائل إعلام نقلا عن مديرة مركز مكافحة الفساد الأوكراني، داريا كالينيوك، أن هناك عاملا "غير عادي" يتسبب بزيادة خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T09:34+0000
2023-09-05T09:34+0000
2023-09-05T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت كالينيوك: "الفساد يمكن أن يقتل. واعتماداً على مدى فعالية حماية الأموال العامة، سيكون الجندي إما مسلحاً أو غير مسلح".وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة طوال فترة الأحكام العرفية. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة التشريعية يمكن تقديمها إلى البرلمان في المستقبل القريب.وبموجب قانون أوكرانيا، تنص عقوبة الخيانة أثناء الأحكام العرفية على عقوبة قصوى هي السجن مدى الحياة.
https://sputnikarabic.ae/20230905/شويغو-كييف-فقدت-أكثر-من-66-ألف-جندي-و7600-قطعة-سلاح-منذ-بداية-الهجوم-المضاد-1080710366.html
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العالم
الكشف عن سبب "غير عادي" وراء الخسائر الكبيرة للقوات الأوكرانية
09:34 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 09:57 GMT 05.09.2023) تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام نقلا عن مديرة مركز مكافحة الفساد الأوكراني، داريا كالينيوك، أن هناك عاملا "غير عادي" يتسبب بزيادة خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في المعارك.
وقالت كالينيوك: "الفساد يمكن أن يقتل. واعتماداً على مدى فعالية حماية الأموال العامة، سيكون الجندي إما مسلحاً أو غير مسلح".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في مقابلة إنه يريد مساواة الفساد بالخيانة طوال فترة الأحكام العرفية. وأشار إلى أن مثل هذه المبادرة التشريعية يمكن تقديمها إلى البرلمان في المستقبل القريب.
وبموجب قانون أوكرانيا، تنص عقوبة الخيانة أثناء الأحكام العرفية على عقوبة قصوى هي السجن مدى الحياة.