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إيران تكشف عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث
إيران تكشف عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث
أعلنت السلطات الإيرانية استمرار الصناعات العسكرية الإيرانية في تطوير منظوماتها المضادة للدبابات. 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T08:47+0000
2023-09-05T08:58+0000
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وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "طهران كشفت عن منظومات صاروخية مضادة للدبابات من الجيل الثالث"، مشيرة إلى "منظومة "بدر" الخفيفة الجديدة المضادة للدبابات، حيث يتراوح مدى عملها بين 200 و2000 متر".وأضافت الوكالة أن "القوات المسلحة الإيرانية يتم تزويدها كذلك بمنظومة "ألماس"، وهناك نسختين منها، إحداهما محمولة وقادرة على إصابة الأهداف على مسافة 4000 متر، وثانيها البعيدة المدى والمزودة بصاروخ ثقيل قادر على إصابة الهدف على مدى 10 كيلومترات".وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، قد أعلن انتهاء جميع العقوبات المتعلقة بالأسلحة المفروضة على بلاده، الذي سيبدأ العمل فيه، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وقال آشتياني، في مقال له، إن "العالم سيشهد مرة أخرى بعد هذا التاريخ شفافية ومسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذها لالتزاماتها"، مضيفا أن "وزارة الدفاع تقوم بتصميم وتصنيع جميع أنواع المعدات والأسلحة، التي تحتاجها القوات المسلحة في المجالات الجوية والبحرية والبرية".وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأضافت أن "مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا تبلغ 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
https://sputnikarabic.ae/20230903/إيران-تكشف-مميزات-صاروخها-الجديد-سينا-1080656717.html
https://sputnikarabic.ae/20230826/الدفاع-الإيرانية-دول-غربية-وأوروبية-طلبت-شراء-طائراتنا-المسيرة-1080448150.html
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إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, الجيش الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إيران تكشف عن منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث

08:47 GMT 05.09.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 05.09.2023)
© AP Photo منظومة "باور 373" في إيران
 منظومة باور 373 في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AP Photo
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أعلنت السلطات الإيرانية استمرار الصناعات العسكرية الإيرانية في تطوير منظوماتها المضادة للدبابات.
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن "طهران كشفت عن منظومات صاروخية مضادة للدبابات من الجيل الثالث"، مشيرة إلى "منظومة "بدر" الخفيفة الجديدة المضادة للدبابات، حيث يتراوح مدى عملها بين 200 و2000 متر".
وأضافت الوكالة أن "القوات المسلحة الإيرانية يتم تزويدها كذلك بمنظومة "ألماس"، وهناك نسختين منها، إحداهما محمولة وقادرة على إصابة الأهداف على مسافة 4000 متر، وثانيها البعيدة المدى والمزودة بصاروخ ثقيل قادر على إصابة الهدف على مدى 10 كيلومترات".
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وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، قد أعلن انتهاء جميع العقوبات المتعلقة بالأسلحة المفروضة على بلاده، الذي سيبدأ العمل فيه، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال آشتياني، في مقال له، إن "العالم سيشهد مرة أخرى بعد هذا التاريخ شفافية ومسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذها لالتزاماتها"، مضيفا أن "وزارة الدفاع تقوم بتصميم وتصنيع جميع أنواع المعدات والأسلحة، التي تحتاجها القوات المسلحة في المجالات الجوية والبحرية والبرية".
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وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأضافت أن "مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا تبلغ 13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".
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