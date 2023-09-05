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https://sputnikarabic.ae/20230905/الإمارات-تتعهد-بتقديم-مبادرة-للقارة-الأفريقية-بأكثر-من-16-مليار-درهم-1080739665.html
الإمارات تتعهد بتقديم مبادرة للقارة الأفريقية بأكثر من 16 مليار درهم
الإمارات تتعهد بتقديم مبادرة للقارة الأفريقية بأكثر من 16 مليار درهم
شدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة،... 05.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-05T16:46+0000
2023-09-05T16:46+0000
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وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الوزير الإماراتي جاءت في كلمة له أمام قمة المناخ الأفريقية المقامة في كينيا، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) من الحكومة الإماراتية، بهدف المساعدة في تحفيز قدرات القارة السمراء في مجال الطاقة النظيفة.وأوضح سلطان أحمد الجابر أن "مبادرة بلاده التي وصفها بـ"التاريخية" تحظى بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، على رأسها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "أيميا باور".وتأتي المبادرة الإماراتية تحت مظلة "اتحاد 7"، بوصفه برنامجا للتطوير أطلقته الإمارات خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022"، ويعود الهدف من ورائه إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة السمراء بالكهرباء النظيفة، بحلول عام 2035.ويفترض أن تتعاطى المبادرة الإماراتية الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة "COP28" بشأن الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، مع وجوب توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسّرة وبتكلفة مناسبة.وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي قد دعا "قادة الدول الأفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل، اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة"، مشيرا إلى أن "المبادرة الإماراتية تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل للإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية".استطرد الوزير الإماراتي إلى أن "المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول القارة الأفريقية، مع استراتيجيات واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تتعهد بتقديم مبادرة للقارة الأفريقية بأكثر من 16 مليار درهم

16:46 GMT 05.09.2023
© AFP 2023 / SAFIN HAMEDعناصر من الهلال الأحمر الإماراتي يقدمون ملابس للنازحين العراقيين الذين فروا من مدينة الموصل في مخيم الخزر في حزيران / يونيو 22 تشرين الثاني 2017
عناصر من الهلال الأحمر الإماراتي يقدمون ملابس للنازحين العراقيين الذين فروا من مدينة الموصل في مخيم الخزر في حزيران / يونيو 22 تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2023
© AFP 2023 / SAFIN HAMED
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شدد سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تمكين الدول الأفريقية من تعزيز قدراتها في مجال الطاقة النظيفة، عبر تقديم التمويل المناخي الكافي.
وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن تصريحات الوزير الإماراتي جاءت في كلمة له أمام قمة المناخ الأفريقية المقامة في كينيا، والتي أعلن فيها عن مبادرة تمويل بقيمة 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار أمريكي) من الحكومة الإماراتية، بهدف المساعدة في تحفيز قدرات القارة السمراء في مجال الطاقة النظيفة.
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وأوضح سلطان أحمد الجابر أن "مبادرة بلاده التي وصفها بـ"التاريخية" تحظى بدعم من رؤوس أموال حكومية وخاصة وتنموية من مؤسسات إماراتية، على رأسها "صندوق أبوظبي للتنمية"، وشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وشركة "أيميا باور".
وتأتي المبادرة الإماراتية تحت مظلة "اتحاد 7"، بوصفه برنامجا للتطوير أطلقته الإمارات خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة في عام 2022"، ويعود الهدف من ورائه إلى تزويد 100 مليون فرد في جميع أنحاء القارة السمراء بالكهرباء النظيفة، بحلول عام 2035.
ويفترض أن تتعاطى المبادرة الإماراتية الجديدة مع الجهود المستمرة لرئاسة "COP28" بشأن الدعوة إلى زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة 3 مرات بحلول العام 2030، مع وجوب توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسّرة وبتكلفة مناسبة.
وكان وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي قد دعا "قادة الدول الأفريقية إلى تعزيز أطر السياسات والتشريعات التنظيمية لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل، اللازمة لتسريع نشر مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة"، مشيرا إلى أن "المبادرة الإماراتية تستند إلى الخبرات العملية والسجل الحافل للإمارات في مجال حلول التمويل المشتركة والمبتكَرة القائمة على أسس تجارية، والتي يمكن تطبيقها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية".
استطرد الوزير الإماراتي إلى أن "المبادرة الإماراتية ستعطي الأولوية للاستثمارات في مختلف دول القارة الأفريقية، مع استراتيجيات واضحة لتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة".
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