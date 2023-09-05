https://sputnikarabic.ae/20230905/الإمارات-تثمن-جهود-السعودية-من-أجل-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-وبدء-عملية-سياسية-1080739184.html

الإمارات تثمن المساعي السعودية الهادفة لوقف إطلاق النار في اليمن

الإمارات تثمن المساعي السعودية الهادفة لوقف إطلاق النار في اليمن

بحث أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، في أبو ظبي، مع المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ،... 05.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-05T16:11+0000

2023-09-05T16:11+0000

2023-09-05T16:46+0000

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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أكد قرقاش، خلال اللقاء، دعم الإمارات للجهود الدولية لإيجاد آلية لوقف دائم لإطلاق النار والبدء بحوار للتوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للأزمة اليمنية.وفي هذا الصدد، ثمن مستشار الرئيس الإماراتي "الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية"، بحسب قوله.وشدد على "وقوف الإمارات مع الشعب اليمني ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة بتداعياتها السياسية والإنسانية".من جانبه، استعرض المبعوث الأممي آخر التطورات الحاصلة في الملف اليمني مع الأطراف الدولية والإقليمية والمحلية والجهود التي يبذلها في هذا الإطار، بحسب الوكالة.وكانت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" اليمنية قد توصلا، العام الماضي، إلى هدنة استمرت لمدة 6 أشهر، ولكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، انتهت الهدنة ولم تجدد.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر فادحة، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230318/الإمارات-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-هو-أفضل-فرصة-لاستقرار-الوضع-في-اليمن-1074873371.html

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